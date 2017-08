PRISCILLA, LA REGINA DEL DESERTO / Su Rai Movie il film con Guy Pierce (15 agosto)

Priscilla, la regina del deserto, su Rai Movie in seconda serata

IL CAST DEL FILM

Il film dal titolo “Priscilla, la regina del deserto”, in onda alle 22.55 su Rai Movie, è una pellicola particolarmente nota nel mondo cinematografico. Si tratta di una produzione australiana risalente al 1994 che ha suscitato un grande scalpore per i temi trattati e per i dialoghi singolari. Il regista Stephan Elliott ha diretto il film dal titolo originale 'The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert' che rientra nel genere della commedia, pur trattando temi attuali e spingendo lo spettatore alla riflessione, tra una risata e l'altra. Il cast è composto da Hugo Weavingv che interpreta Tick, anche conosciuto come Mitzi, Guy Pearce che ha il doppio ruolo di Adam e Felicia, Terence Stamp, cioè Ralph ed il suo alter ego Bernadette, oltre a Rebel Penfold-Russell, John Casey, Bob Boyce, June Marie Bennett, Murray Davies, Frank Cornelius e Leighton Picken. Degni di nota sono i costumisti che hanno lavorato al film: si tratta di Lizzy Gardiner e Tim Chappel, di origine australiana, diventati celebri per la collaborazione a questa pellicola.

LA TRAMA

La scena si apre con i tre protagonisti ed uno spaccato delle loro pazze vite: Anthony Belrose, Adam Whitely e Ralph, che nel mondo dello spettacolo sono conosciuti come Mitzi Del Bra, Felicia Jollygoodfellow e Bernadette Bassenger. Le due drag-queen e la transessuale formano un trio affiatato che si esibisce nella capitale australiana, suscitando un gran successo nei gay bar più alla moda. Le loro vite subiscono un cambiamento drastico nel momento in cui muore il compagno di Ralph e decidono di lasciare tutto e partire verso Alice Springs, cercando fortuna nell'albergo diretto dalla vecchia compagna di Tick e viaggiando in un vecchio autobus che rinominano 'Priscilla, la regina del deserto'. Il loro viaggio prosegue sereno, tra scambi di battute e racconti delle proprie rocambolesche esperienze, fin quando un guasto al motore obbliga i tre a fermarsi nel bel mezzo del nulla. La sosta fa acquisire al gruppo un nuovo membro: Bob, un meccanico esperto, che aiuta a far ripartire la povera Priscilla, oltre a rimettere in moto il cuore di Bernadette. Giunti in città iniziano il loro tour di spettacoli, scoprendo che Tick in realtà è padre di un bambino di otto anni del quale non conosceva l'esistenza e con il quale nasce un bel rapporto basato sulla comprensione e l'accettazione.

