ROBIN HOOD, PRINCIPE DEI LADRI / Kevin Costner è il leggendario fuorilegge nel film su Tv8 (15 agosto)

Robin Hood, il principe dei ladri, su TV8 questa sera

MORGAN FREEMAN E ALAN RICKMAN NEL CAST

Va in onda alle 21.15 su Tv 8 il film Robin Hood - Principe dei ladri (il titolo in versione originale è Robin Hood: Prince of Thieves), una pellicola d'azione del 1991 diretta da Kevin Reynolds ed interpretata da una serie di attori di primissimo livello: Kevin Costner, il premio oscar per Milliond Dollar Baby Morgan Freeman, che interpreta Azeem, Christian Slater, attore allora in ascesa ed ora volto della serie tv Mr. Robot, Alan Rickman (il cattivissimo Sceriffo di Nottingham e noto al grande pubblico per aver interpetato Severus Piton nella saga di Harry Potter) e Mary Elizabeth Mastrantonio. L'attore protagonista, invece, Kevin Costner è noto in tutto il mondo per aver interpretato film come Balla coi lupi, film con il quale l’anno prima aveva vinto l’oscar per la regia e come miglior film, Le parole che non ti ho detto e Waterworld. La colonna sonora è la canzone Eveything I do, scritta e interpretata da Bryan Adams e balzata in cima alle classifiche mondiali.

LA TRAMA

Robin di Locksley, dopo essere sfuggito dalla prigione di Gerusalemme, fa ritorno in patria, in Inghilterra, assieme ad Azeem, il suo fedele compagno che ha tratto in salvo durante il periodo di prigionia. Tornato a casa Robin trova la sua dimora completamente distrutta e le sua famiglia uccisa dal perfido sceriffo di Nottingham. Duncan, il vecchio servitore di famiglia, è stato inoltre ferito agli occhi e reso cieco da un colpo sferratogli da Guy Guisborne. Robin si reca poco dopo da Lady Marian, sorella di un suo caro amico, ma i due, assieme a Duncan e Azeem, sono costretti a fuggire via perchè inseguiti dagli uomini di Guy. I quattro si ritrovano nel bel mezzo della foresta di Sherwood. Qui si imbattono in un gruppetto di uomini guidati da Little John e Will Scarlett. I due decidono di imporre il pagamento di una tassa in cambio del passaggio nella foresta. Ma dopo un iniziale battibecco Robin e John diventano amici e così i quattro forestieri vengono accolti con benevolenza nel gruppo della foresta di Sherwood. Poco tempo dopo, per vendicarsi della morte di suo padre, Robin cerca di ferire lo sceriffo. Quest'ultimo, di tutta risposta, pone una taglia su Robin e depreda tutti gli abitanti della contea dei beni che posseggono. Robin ed il gruppo di boscaioli decidono di reagire ai continui soprusi perpetrati dallo sceriffo e da suo cugino Guy e così decidono di derubare tutti i ricchi che attraversano la foresta di Sherwood.

