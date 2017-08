STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Champions League e Boogeyman (martedì, 15 agosto 2017)

Stasera in tv su Mediaset

Tra serie televisive e film di vario genere nella serata "delle reti Mediaset" anche una proposta di calcio internazionale con i preliminari di Champions League, su Canale 5, alle 20.40, che dovrebbe essere il programma più seguito. Tra le serie televisive "Chicago Med", e "The Mentalist". Presente anche il quiz di Teo Mammuccari, "Cultura moderna Slurp", su Mediaset Extra. Tra le proposte cinematografiche, Gigi Proietti è protagonista, con Enrico Montesano, di "Febbre da cavallo".

Su Canale 5 serata completamente dedicata allo sport; si inizia alle 20.40 con la diretta della gara di andata del turno preliminare della Champions League di calcio che vede opposti i tedeschi dell’Hoffenheim e gli inglesi del Liverpool, allenati proprio da un tecnico tedesco, Jurgen Klopp. A seguire, dopo la partita, alle 22.40 lo Speciale Champions League, nel quale si potranno avere notizie su tutte le partite disputate nella serata, con immagini ed highlights. Su Italia 1, va in onda la serie televisiva "Chicago Med", con inizio alle 21.15. Si tratta dell’ottavo episodio della prima stagione, intitolato "La riunione". In questo episodio, Will e Natalie, che è appena rientrata in servizio dopo il congedo per la maternità, sono alle prese con il caso di una piccola bambina che presenta vari problemi clinici, che potrebbero essere stati causati dai farmaci somministrati da suo padre. Nel frattempo Ethan effettua una diagnosi di cancro al colon ad un suo vecchio compagno d’armi, e April con Sara sono alle prese con una donna ubriaca. Nell’ospedale c’è un chirurgo famoso, che effettuerà una operazione ad un principe saudita e Connor ne cattura l’attenzione.

A seguire, con inizio alle 23.55 il film horror intitolato "Boogeyman - L'uomo nero". Con Barry Watson, Tory Mussett, Emily Deschanel, Philip Gordon, Lucy Lawless, Charles Mesure e Skye McCole Bartusiak. Il protagonista, Tim, ritorna dopo tanti anni nella sua vecchia casa nella quale, quando era bambino, ha visto la scomparsa di suo padre dentro un armadio, rapito dall’uomo nero. Ora dovrà cercare di scoprire la verità ed affrontare il trauma subito da piccolo. Su Rete 4 dalle 21.15 un film commedia con Gigi Proietti, Catherine Spaak, Francesco De Rosa, Enrico Montesano e Mario Carotenuto, intitolato "Febbre da cavallo", con la regia di Stefano Vanzina.

Ambientato a Roma, il film segue la vicenda di tre amici, Mandrake, Felice e Pomata, alle prese con il vizio delle scommesse clandestine sulle corse ippiche. Per ripagare i debiti accumulati con le scommesse sono alla ricerca di soldi e quindi decidono di truccare una corsa. Per far questo uno dei tre amici deve sostituire il fantino del cavallo favorito, in modo da far vincere un "brocco" sul quale puntare tutti i soldi. Alle 23.25, in seconda serata, un film ad episodi dal titolo "Zucchero miele e peperoncino", diretto da Sergio Martino ed interpretato da Pippo Franco, Lino Banfi, Edwige Fenech e Renato Pozzetto.

Nel primo episodio, interpretato da Lino Banfi, un uomo buono viene scambiato da un giornalista per un assassino molto feroce; nel secondo Pippi Franco, per trovare un lavoro si finge una "cameriera", ma finisce per diventare amante della moglie del macellaio sua padrona di casa, con le prevedibili conseguenze. Nel terzo un tassista, interpretato da renato Pozzetto, farebbe follie per avere un’auto nuova.

Su La 5, alle 21.10, va in onda un film commedia intitolato "Amarsi un pò". La storia è quella di Marco, un uomo che a prezzo di tanti sacrifici acquista una moto. Mentre sta effettuando il suo primo giro viene investito da un’auto guidata da una giovane, Cristiana, che stava guidando senza la patente ed appartiene ad una famiglia nobile di Roma. Dopo l’incidente i due continuano a frequentarsi e poi si innamorano, ma ad una festa Marco si sente ingannato e fa a pugni con un altro ragazzo. Dopo qualche tempo Marco scopre che Cristiana sta per celebrare le sue nozze a Parigi e cerca di raggiungerla, ma durante il tragitto per la capitale francese ha un incidente e si ferisce gravemente. Diretto da Carlo Vanzina ed interpretato da Claudio Amendola, Virna Lisi, Tahnee Welch e Riccardo Garrone. Mediaset Extra presenta, con inizio alle 21.15, il quiz di Teo Mammuccari, Cultura Moderna Slurp, nella sua versione di prima serata.

Su Iris, alle 21.00, un film western diretto da Paolo Cavara, intitolato "Los Amigos", interpretato da Anthony Quinn, Pamela Tiffin, Franco Nero, e Franco Graziosi. Su Italia 2 alle 21.10, il film di fantascienza "The Box", con Cameron Diaz, Celia Weston, James Marsden, Holmes Osborne, Frank Langella, Michael Zegen, Deborah Rush, James Rebhorn e Gillian Jacobs, con la regia di Richard Kelly. La vicenda si snoda intorno ad un dilemma morale che Norma ed Arthur devono risolvere entro le 24 ore.

Un uomo misterioso propone loro un’offerta: una scatola con un pulsante da premere, che ogni volta porterebbe loro una cifra enorme, un milione di dollari, ma nello stesso tempo causerebbe la morte di una persona sconosciuta. Su Top Crime, alle 21.10 un episodio della serie poliziesca intitolata "The Mentalist", con protagonista Patrick Jane, il quale sfrutta le sue capacità di osservazione per aiutare la squadra di Teresa Lisbon, detective del a risolvere i casi più difficili.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5

20.40, "Hoffenheim - Liverpool", incontro di calcio Champions League,

22.40 "Speciale Champions League" rubrica sportiva

Italia 1

21.10, "Chicago Med", serie televisiva,

23.55 "Boogeyman – L’uomo nero", film horror

Rete 4

21.15, "Febbre da cavallo", film comico

23.25, "Zucchero, miele e peperoncino", film a episodi



La 5

21.10, "Amarsi un pò", film commedia

Mediaset Extra

21.15, "Cultura moderna Slurp", quiz

Iris

21.00. "Los Amigos", film western

Italia 2

21.10 "The Box", film di fantascienza

Top Crime

21.10, un episodio di "The Mentalist", serie poliziesca.

© Riproduzione Riservata.