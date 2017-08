STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: L'ambasciata, MacGyver (martedì, 15 agosto 2017)

Stasera su Mediaset, Mac Gyver su Rai 2

Martedì 15 agosto il probabile programma più visto delle reti Rai sarà il telefilm L'ambasciata che andrà in onda in prima visione televisiva su Rai Uno. Gli altri telefilm della Rai saranno MacGyver e Hawaii Five-0 su Rai Due e Provaci ancora prof! su Rai Premium. I film in onda sulle reti Rai saranno Un'estate in Grecia su Rai Uno, Momenti di gloria e Incompresa su Rai Tre, The Fourth State. Il quarto stato su Rai 4, Io sono con te su Rai 5 e Neverwas - La favola che non c'è su Rai Movie.

Il terzo episodio della prima stagione del telefilm L'ambasciata che andrà in onda su Rai Uno si intitolerà I misteri di Bangkok. Il protagonista di questa sserie televisiva spagnola è Luis Salinas, il nuovo ambasciatore di Spagna in Thailandia. Nel telefilm si susseguono intrighi politici, storie d'amore e tradimenti. La protagonista del film Un'estate in Grecia in onda in seconda serata su Rai Uno è una donna tedesca che decide di lavorare nell'agenzia di viaggi della famiglia. Il suo primo compito è guidare un pullman in Grecia, ma una volta giunta ad Atene viene derubata del mezzo di trasporto.

In prima visione su Rai Due andranno in onda due episodi del nuovo telefilm dedicato a MacGyver intitolati Lo zodiaco e Bounty Killer. MacGyver indaga su un duplice omicidio commesso da quello che si sospetta essere il Killer dello Zodiaco, un assassino attivo in California negli anni Settanta. Nell'episodio della quinta stagione di Hawaii Five-0 intitolato Stella cadente, in onda su Rai Due, il Five-0 deve indagare sull'omicidio di un sosia di Elvis Presley avvenuto durante un raduno di fan del cantante.

Il film Momenti di gloria in onda su Rai Tre, vincitore del Premio Oscar come Miglior film nel 1981, è la storia romanzata di Eric Liddell e Harold Abrahams, due velocisti britannici che parteciparono alle Olimpiadi di Parigi nel 1924 vincendo l'oro nelle gare dei 100 e dei 400 metri. Diretto da Asia Argento, Incompresa è un film che ha come protagonista una bambina figlia di due genitori famosi, ma anche violenti e dediti alle droghe. Il film andrà in onda in seconda serata su Rai Tre.

Su Rai 4 ci sarà il thriller tedesco The Fourth State. Il quarto stato. Io sono con te, in onda su Rai 5, è un film di Guido Chiesa che ha come protagonista Maria di Nazaret. L'intento del regista è rovesciare la tradizionale figura di Maria che è sempre stata vista come una donna passiva e in balia delle decisioni divine. Il protagonista del film Neverwas - La favola che non c'è, trasmesso da Rai Movie, è uno psichiatra che viene incaricato di lavorare nella struttura in cui anni prima era stato rinchiuso il padre, celebre autore di racconti per l'infanzia. La puntata della serie televisiva Provaci ancora prof! in onda su Rai Premium si intitola Il giro giusto. La protagonista è una professoressa di lettere che collabora alle indagini svolte da un suo amico poliziotto.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno

21.25 L'ambasciata, telefilm

23.30 Un'estate in Grecia, film

Rai Due

21.15 MacGyver, telefilm

Rai Due ore 22.50 Hawaii Five-0, telefilm

Rai Tre

21.15 Momenti di gloria, film

23.50 Incompresa, film

Rai 4

21.05 The Fourth State. Il quarto stato, film

Rai 5

21.15 Io sono con te, film

Rai Movie

21.10 Neverwas - La favola che non c'è, film

Rai Premium

21.20 Provaci ancora prof!, telefilm

