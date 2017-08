STEFANO DE MARTINO/ News: confermato il flirt tra il ballerino e Gilda Ambrosio?

Stefano De Martino (Instagram)

CONFERMATO IL FLIRT CON GILDA AMBROSIO?

Stefano De Martino continua ad essere uno degli indiscussi protagonisti del gossip dell'estate del 2017. La sua storia d'amore con Belen Rodriguez sembra definitivamente archiviata, soprattutto dopo che la modella argentina ha chiaramente confermato di avere solo Andrea Iannone nel suo cuore. Per Stefano, invece, potrebbe essere arrivata l'ora di una nuova relazione sentimentale: la fortunata, secondo quando riporta la rivista Chi, è la fashion blogger Gilda Ambrosio, napoletana come lui ma trasferitosi a Milano per lavoro. L'amica di Chiara Ferragni ha trascorso in compagnia del ballerino e di altri amici le vacanze ad Ibiza e proprio l'isola delle Baleari sarebbe stata galeotta per la nascita di una nuova storia. Sebbene i due diretti interessati abbiano deciso di mantenere il riserbo su qusta relazione, le foto di Alfonso Signorini lasciano poco spazio ai dubbi: Stefano appare con uno slip bianco, che mette in risalto tutte le sue forme, ma non rinuncia a mostrare grande attenzione nei confronti della sua nuova fiamma. Sarebbe questa la prima volta in cui, dopo la fine del matrimonio con Belen, Stefano De Martino appare vicino sentimentalmente ad una donna.

I NUOVI IMPEGNI AUTUNNALI

Se da un lato le voci di una possibile relazione tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio si fanno più insistenti, dall'altro il ballerino di Amici comincia a programmare i suoi prossimi impegni per la stagione televisiva 2017/2018. La data di esordio del talent show di Maria De Filippi è ancora top secret, ma sicuramente Stefano e colleghi non attenderanno a lungo prima di riprendere il proprio posto in studio. Insieme all'avvicinarsi della nuova avventura ad Amici, per lui non mancano serate ed altri eventi degni di nota. L'ultimo di essi risale solo a qualche giorno fa ovvero a quando il napoletano è stato invitato al Gran Galà della Pizza. Le fan, emozionate, hanno colto l'occasione per capire qualche dettaglio in più sulla sua vita privata ma senza ottenere risposte esaurienti. Solo una di loro ha fatto una domanda che ha attirato l'attenzione del suo idolo: "Mi vuoi sposare?"

