TEMPESTA D'AMORE/ Anticipazioni 15 agosto: Beatrice viene incastrata da Desiree

Tempesta d'amore - Mediaset

ADRIAN CHIEDE SCUSA A DESIREE

Tempesta d'amore non conosce vacanza e torna anche oggi su Rete 4 per una lunga e graditissima puntata. Anche nel giorno del Ferragosto, infatti, i telespettatori della soap tedesca potranno assistere alle vicende di Adrian, Clara e tutti i loro amici e parenti dalle ore 19:50 circa alle ore 21:15 (ricordiamo però che la prima parte di tale appuntamento vedrà ampio spazio alla dedica dell'episodio precedente). Questa sera si ripartirà quindi dal senso di colpa di Adrian che non aveva creduto alle parole di Desiree ma ora vorrà rimediare agli errori commessi. Per questo chiederà alla donna di potere trascorrere la notte insieme a lui: non ci sarà nessuna richiesta passionale in tutto ciò, ma il desiderio di essere pronto nel caso in cui lei ne avesse bisogno. Adrian potrà infatti dormire nel divano dell'appartemento ed essere a disposizione se Desiree dovessere essere vittima di nuovi incubi. E' il momento della resa dei conti anche per un'altra storica coppia della soap tedesca: dopo un periodo di continui litigi, Michael confessa a Natascha di non essere più innamorato di lei.

ANTICIPAZIONI 15 AGOSTO: DESIREE INCASTRA BEATRICE

Nella lunga puntata di Tempesta d'amore che andrà in onda questa sera su Rete 4, si rivedranno i dubbi di Friedrich, convinto che Beatrice possa avere tentato di uccidere Charlotte. A conferma dei suoi sospetti, mostrerà a Desiree la coperta da lui ritrovata nel caminetto e sporca di sangue. La coppia si confronterà anche sulla possibilità che Beatrice abbia ripreso a camminare, ma che finga di essere ancora disabile per non essere sospettata del delitto. Arriverà quindi il momento della verità, anche se per raggiungere tale obiettivo Desiree sarà costretta a compiere un gesto particolarmente pericoloso: ferirà alla madre ad una gamba nella speranza che possa avere quella sensibilità che lei immagina. Ed infatti non si sbaglierà: davanti al gesto della figlia, Beatrice non potrà fare altro che confermare di avere ritrovato la sensibilità e di essere nuovamente in grado di camminare. Dovrà ora pagare per le conseguenze delle sue azioni?

© Riproduzione Riservata.