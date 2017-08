Un'estate in Grecia/ Il film con Aglalia Szyszkowitz in onda su Rai 1 (oggi, 15 agosto)

Un'estate in Grecia, stasera su Rai 1

IL CAST

Per la sua seconda serata di ferragosto Rai 1 propone un film romantico con forti sfumature drammatiche, Un'estate in Grecia. La pellicola, uscita per la televisione tedesca nel 2015 ed è stata diretta dal regista tedesco di origini greche Jorgo Papavassiliou, noto per il suo lavoro con serie tv come Danni Lowinski e per film romantici della serie Ein Summer. La sceneggiatura è stata affidata a Thomas Kirdorf. Gli attori principali sono: Aglaia Szyszkowitz, protagonista di molte serie televisive tedesche, Alexis Georgoulis arrivato ai clamori del grande pubblico per My Life in Ruins. Seguono poi: Jürgen Tarrach, Florentine Lahme e Xenia Kalogeropoulou.

LA TRAMA

Rieke Bauer è una donna tedesca di quarantacinque anni che si ritrova all'improvviso a gestire insieme alla sorella Leonie l'attività di famiglia, l'agenzia viaggi Nigbur, creata anni prima dal padre. La donna senza nessun legame affettivo decide di prendere in mano la direzione del primo viaggio organizzato e parte alla volta della Grecia a bordo di un autobus. Il tragitto è lungo e pesante ma Reike non sembra risentire del lavoro. I problemi arrivano quando il pullman viene misteriosamente rubato nel parcheggio di fronte all'albergo. La donna è presa dal panico e non sa bene come gestire la situazione, in suo soccorso arriva Yannis Papadopoulos, un tassista che prende a cuore la sua storia e la aiuta con le formalità burocratiche. I problemi però non sembrano finire per la sfortunata Reike. La donna ha parcheggiato il suo pullman in una zona non custodita e l'assicurazione non ha nessuna intenzione di pagare i danni del furto. Con il passare dei giorni, grazie all'intraprendenza di Yannis, che trova un escamotage per recuperare i soldi, la gita dei turisti procede spedita, anche con mezzi di locomozione di fortuna. Reike e Yannis si avvicinano molto ma la donna proprio quando sta iniziando a provare qualcosa per lui scopre che l'uomo non è stato così sincero. Yannis è sposato e sembra che la misteriosa sparizione dell'autobus dei Bauer non sia stato frutto del lavoro di ladri occasionali. Yannis riuscirà a discolparsi e aiutare Raike e la donna dopo molte perplessità ritornerà a credere nell'amore e a vivere una bella vacanza tra le rovine dell'acropoli di Atene.

