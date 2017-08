Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: Gemma Galgani e quel dettaglio dal passato che fa male (Trono Over)

Gemma Galgani, uomini e donne

C'è chi segue Uomini e Donne da anni e chi probabilmente si appassionerà al noto dating show di Canale 5 solo quest'anno e impareranno a conoscere il volto storico del Trono Over: Gemma Galgani. Non tutti però conoscono il passato della dama, non tutti sanno che Gemma è stata sposata ma non ha avuto figli e in tanti si chiedono perchè. Uno degli ultimi post pubblicati dalla Galgani su Instagram è infatti dedicato a un bambino, e recita: "Un momento indimenticabile con Umbi un bimbo speciale... dove passa semina sorrisi come tutti i bimbi dopo tutto... hanno questa capacità di rendere tutto più leggero, divertente e gioioso anche con un semplice sguardo!!! Sono la nostra forza e il nostro coraggio, loro sono sempre pronti a nuove avventure, forse anche un po' ignari e ingenui delle conseguenze ma questo può solo che renderci più forti!!! Grazie Umbi e grazie a tutti i bimbi del mondo per esistere...".

GEMMA GALGANI E LA MATERNITÀ MANCATA

Parole che esprimono il grande amore di Gemma Galgani per i bambini, ecco perchè sono tanti i fan che si chiedono per quale motivo la dama non ne abbia avuto. Lo ha spiegato nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù, dove si legge: "Ho sempre avuto la possibilità di avere figli ma non sono arrivati. Questo però non mi fa sentire meno donna. Con mio marito ne avevamo parlato, ma avevamo già corso tanto con le nozze. - un desiderio che però è tornato qualche anno dopo, spiega - Ho riavuto il desiderio di avere un figlio a 40 anni. Ero nelle condizioni di averlo, ma ci rinunciai. Per un condizionamento culturale. Appartengo a una generazione per la quale avere un figlio a quell’età significa essere strani. Così lasciai perdere". Queste le motivazioni per le quali la Galgani non ha avuto figli, cosa che comunque non le ha impediti di essere una donna felice. Ora però, per essere completa, non resta che attendere la realizzazione del suo sogno: l'amore.

© Riproduzione Riservata.