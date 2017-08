Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: Giulia Latini sul trono con Mattia Marciano? (Trono Classico)

Giulia Latini, uomini e donne

Anche nel giorno di Ferragosto non mancano le indiscrezioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne, che tornerà in onda a settembre. Le prime registrazioni dovrebbero tenersi proprio negli ultimi giorni di agosto e prepararci ad un'edizione ricca di sorprese, a partire dai tronisti scelti dalla redazione del dating show. Ormai pare notizia certa la presenza di Mattia Marciano sul trono: sarà proprio l'ex corteggiatore di Desirèe Popper il primo tronista di questa nuove edizione, ma al suo fianco potrebbe avere una persona che lui ben conosce. Si tratta di Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini. Fino a ieri la ragazza stava frequentando Andrea Melchiore, altro noto ex corteggiatore che però ha annunciato la fine della loro breve conoscenza.

GIULIA LATINI TRA I CANDIDATI

Un'ennesima delusione per la Latini, che sta però godendosi il mare e il sole della Sardegna, cercando di accantonare questa conoscenza andata a mare. Eppure sul web sono in molti i fan della Latini a chiedere che sia proprio lei ad affiancare Mattia Marciano sul trono. Giulia Latini potrebbe infatti essere la nuova tronista di Uomini e Donne, un vero e proprio colpo di scena se si pensa che proprio pochi mesi fa, Mattia e Giulia sedevano sì vicini ma come corteggiatori. Entrambi sono poi rimasti scottati da quella esperienza ma potrebbero trovare il loro riscatto, così come accaduto per altri prima di loro, proprio nella nuova edizione di Uomini e Donne. Ad affiancarli, come terzo tronista, la redazione potrebbe infine optare per un volto nuovo, così da accontentare tutti i fan della trasmissione.

