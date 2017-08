Zucchero, miele e peperoncino/ Il film con Lino Banfi e Pippo Franco in onda su Rete 4 (oggi, 15 agosto)

Zucchero, miele e peperoncino su Rete 4

IL CAST

'Zucchero, miele e peperoncino' sarà il film in onda in seconda serata su Rete 4 a Ferragosto, martedì 15 agosto alle ore 23.25. Commedia all'italiana diretta da un regista tra i più prolifici degli anni Ottanta come Sergio Martino, 'Zucchero, miele e peperoncino' vede come protagonisti Lino Banfi nella parte di Valerio Milanese e Edvige Fenech nella parte di Amalia Passalacqua, due vere e proprie icone di quella che viene definita la commedia sexy anni Ottanta, del quale il film è un esponente di punta. Completano il cast Pippo Franco nel ruolo di Giuseppe Mazzarelli, Renato Pozzetto nella parte di Plinio Carlozzi, Patrizia Garganese nella parte di Rosalia Mancuso e Franca Scagnetti in quella di sua madre, Sal Borgese nel ruolo di Alfio, Enzo Robutti interpreta il commissario Genovese, Glauco Onorato e Dagmar Lassander sono rispettivamente Duilio e Mara Mencacci, Sandro Ghiani interpreta Saruzzo Saruzzo mentre Gianfranco Barra, Luigi Leoni e Guerrino Crivello sono impegnati nei ruoli 'giudiziari' del film rispettivamente nelle pari del giudice, del pubblico ministero e del cancelliere.

LA TRAMA

'Zucchero, miele e peperoncino' è un film diviso in tre episodi. Nel primo Valerio Milanese è un tranquillo pugliese che viene scambiato però per un pericoloso criminale, Matteo Pugliese. Il primo è dunque pugliese di fatto e Milanese di nome, il bandito viceversa, il che scatenerà una serie di equivoci che metteranno il povero Valerio in un vero e proprio vortice giudiziario. La situazione diventerà ancora più complessa a causa di Amalia Passalacqua, giovane e intraprendente giornalista di grande fascino, ma senza scrupoli nel provare a incastrare l'ignaro Valerio. Nel secondo episodio Giuseppe Mazzelli è un colto laureato in lingua francese che non riesce però ad uscire dalla disoccupazione. Decide così di iniziare a lavorare in casa dei coniugi Mencacci, travestendosi da domestica. La moglie scopre però la sua vera identità e, maltrattata e trascurata dal marito, decide di sedurlo mettendolo nei guai. Nel terzo episodio Plinio Carozzi è un tassista che si vede 'sequestrato' il mezzo da un clan di siciliani che vuole celebrare un matrimonio forzato. L'intervento del tassista permetterà però a Rosalia, la ragazza contesa, di evitare il matrimonio che lei stessa non voleva celebrare, e la gratitudine della ragazza la porterà a sposare proprio il tassista.

