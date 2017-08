AIR AMERICA / Mel Gibson e Robert Downey jr piloti nella guerra del Vietnam nel film su Rete 4 (16 agosto)

Su Rete 4 va in onda Air America con Mel Gibson e Robert Downey jr.

IL CAST

'Air America',che va in onda, oggi, martedì 16 agosto 2017 alle ore 23.25 in onda su Rete 4, è un film del 1990 diretto dal regista Roger Spottiswood, che ha contribuito a ri-lanciare due vere e proprie stelle di Hollywood come Mel Gibson (Bravheart e Arma letale) e Robert Downey jr. (Iron Man), rispettivamente impegnati nelle parti di Gene Ryack e Bill Covington, protagonisti della pellicola. A completare il cast del film, Nancy Travis nella parte di Corinne Landreaux, David Marshall Grant nel ruolo di Rob Diehl mentre Marshall Bell interpreta Q.V. e Tim THomerson ed Harvey Jason sono Babo e Nino. David Bowe è Saunders, Lane Smith interpreta il Senatore Davenport, Ned Eisenberg ha la parte di Nick Pirelli, Burt Kwouk quella del generale Lu Soong e Ken Jenkins ha il ruolo del maggiore Donald Lemond, mentre Art LaFleur interpreta Jack Neely.

LA TRAMA

Billy Covington è un pilota di elicotteri che a causa della sua guida eccessivamente spericolata si ritrova di fronte a una vera e propria crisi professionale. Senza più prospettive, decide di accettare un lavoro prospettatogli da uno straniero nel Laos. Arrivato in Asia, Covington scopre che lavorerà con Gene Ryack, pilota esperto e soprattutto avvezzo alle particolarità che la compagnia che ha assunto Billy presenterà subito dopo il suo arrivo. I trasporti della compagnia del Laos nella quale Billy ha iniziato a lavorare infatti sono legati a traffici di droga e situazioni nelle quale viene coinvolta anche la CIA. Billy e Gene si ritrovano molto presto nei guai ed il loro aereo viene abbattuto, con i due che riescono però a salvarsi e che cementano grazie a queste disavventure la loro amicizia. Riescono a fare affari con un gruppo di indigeni vendendo loro armi al posto degli strumenti arretrati che stavano utilizzando, ma una volta tornati in America finiscono nel mirino di un Senatore che vuole far sparire le prove del traffico di droga nel quale i due erano rimasti coinvolti. Dopo aver salvato dei rifugiati con il loro mezzo, Gene e Billy decidono che quella sarà la loro ultima avventura e vendono l'aereo.

