Alan Palmieri/ Il grande feeling con Elisabetta Gregoraci e un sogno nel cassetto (Battiti Live)

Alan Palmieri

È la scoperta e la novità assoluta di questa nuova edizione di Battiti Live: Alan Palmieri, infatti, non mette piede per la prima volta in questo bellissimo evento musicale, ma la trasmissione sancisce il suo debutto in tv. Un debutto che procede nel migliore dei modi e che questa sera lo vedrà alla guida della terza puntata al fianco di Elisabetta Gregoraci. È proprio per lei che Palmieri ha delle bellissime parole, dette nel corso di un'intervista rilasciata a Blogo. Sul rapporto tra loro istauratosi, Alan svela: "Succede raramente, davvero raramente, ma è successo. Dopo la prima riunione di scaletta e dopo le primissime prove tutti ci hanno detto 'Caspita, sembra che lavoriate insieme da anni'. - poi ancora confessa - Si è creato subito il feeling. Elisabetta non scalpita, fa il suo lavoro, è molto appassionata, io sono rilassato e generoso nei suoi confronti. Riconosco che porti un valore aggiunto alla manifestazione".

"BATTITI LIVE SARÀ IL NUOVO FESTIVALBAR"

Parole, queste di Alan Palmieri, che sono poi state confermate anche dalla Gregoraci, che in un'intervista rilasciata a Vero Tv ha sottolineato il feeling creatosi subito tra loro. Alan Palmieri spera inoltre che Battiti Live possa pian piano fare un grande salto di qualità, tanto da essere definito il nuovo Festivalbar: "Ce lo si augura - conferma il conduttore, che aggiunge - Speriamo che funzioni e che possa andare avanti. Battiti Live oggi è un punto di incontro tra musica, artisti e pubblico. È un evento multimediale, crossmediale e transmediale. Tutte le componenti fanno la loro parte. - e conclude - È un evento credibile, nasce dal basso, ma viene alimentato da tutte le direzioni".

