Alessio Bernabei/ La storia d'amore smentita e il successo di Non è il Sud America (Battiti Live)

Battiti Live 2017, Alessio Bernabei

Torna in tv Battiti live con Alessio Bernabei. Il grande show musicale andrà in onda su Italia 1 direttamente da Andria. Tra protagonisti della nuova tappa del programma musicale organizzato da Radio Norba ci sarà anche Alessio Bernabei, reduce dal grande successo del singolo Non è il Sud America. Il suo ultimo brano, pubblicato nel mese di giugno del 2017, è stato presentato in anteprima a Radio 105. Dopo l'estate è stato già annunciato il suo prossimo album, che sarà frutto di un lungo ed intenso lavoro in studio. In questi mesi, il cantante, noto al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi assieme ai Dear Jack, ha dato il meglio di se per portare alla luce un progetto discografico carico di energia. Alessio Benabei ha partecipato anche all'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Nel mezzo di un applauso che si è piazzato al quindicesimo posto della classifica finale.

AL CENTRO DEL GOSSIP

Negli ultimi mesi sono poi imperversate suoi social molte indiscrezioni circa una nuova presunta storia d'amore del cantante. Ad aver fomentato simili gossip è stata una frase pubblicata dallo stesso Bernabei accanto ad una foto di un paesaggio in bianco e nero. Tuttavia l'artista ha prontamente smentito questa notizia ai microfoni di Radio Italia, per la gioia delle tantissime fan innamorato del cantante. Tuttavia, Alessio Bernabei ha ammesso di essere letteralmente innamorato dell'amore e di volere accanto a se una donna molto sincera.

LA CARRIERA

Alessio Bernabei nasce a Tarquinia nel settembre del 1992. Nel 2012 fonda il gruppo dei Dear Jackcon il quale partecipa ad Amici di Maria De Filippi. Si avvicina al mondo della musica fin da giovanissimi, suonando molti stumenti musicali come chitarra e basso. Con i Dear Jeak ha debuttato grazie all'album dal titolo Domani è un altro film. Nel 2015 Alessio Berbabei abbandonda il gruppo ed inizia la sua esperienza da solista, firmando un contratto con la Warner Music. Nel 2016 ha partcipato al Festival di San Remo con il singolo Noi siamo infinito. Il brano da il titolo al primo album da solista dell'artista.

