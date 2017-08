BATES MOTEL/ Anticipazioni 16 agosto: il risveglio di Norman

Bates Motel, Norman Bates e sua madre Norma

Vanno in onda stasera gli episodi 4 e 5 della quinta stagione di Bates Motel, la serie tv statunitense prodotta da Universal Television per A&E Network. Nel primo episodio (titolo: Bad Blood), Caleb sogna sua sorella. Ben presto, però, Madre bussa alla porta e lo sveglia. Il ragazzo le rivela che Emma e Dylan sono i genitori di una ragazzina di nome Kate, il che rattrista molto Madre. La donna, infatti, non potrà mai incontrare la nipote, e quando Caleb le chiede di essere lasciato in pace, Madre non glielo consente. A quel punto, si allontana per recarsi da Chick, col quale si congratula per il lavoro svolto con Norman. Ormai può fidarsi solo di lui. Norman, nel frattempo, si sveglia nel letto di sua madre. Non ricorda cos'è successo, e Madre glielo racconta. Si scusa per averlo seguito al ristorante, ammettendo che si annoia, chiusa in casa tutto il giorno. Chick arriva con un vassoio pieno di cibo, e gli chiede cosa ricorda della notte precedente. Norman è convinto di essersi ubriacato, e che i suoi sintomi non siano altre che le conseguenze di una sbornia.

SECONDO EPISODIO

Il secondo episodio di Bates Motel (titolo: Hidden) si apre con un close up su Norman e Chick, ancora alle prese con l'occultamento del cadavere di Caleb. Intanto, Romero intima al colpevole di fuggire finché è in tempo. Scena successiva: Norman è impegnato a far pulizie in casa sua. Tra gli oggetti da cestinare, anche gli abiti di Norma. Lo sceriffo suona al campanello e lo interrompe. È lì per comunicargli che Jim Blackwell, che era nella stessa prigione di Romero, è sparito. Gli domanda perché il detenuto dovrebbe essere interessato alla casa o al motel, ma Norman non glielo sa dire. Norman è deciso: per non correre rischi, contatterà Madre.

