BATTITI LIVE 2017, ANDRIA / Cantanti e ospiti della terza tappa del concerto in onda su Italia 1

Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sul palco di Battiti Live

TAPPA DI ANDRIA, I CANTANTI BIG DELLA SERATA

Giro di boa per Battiti Live 2017, che dopo la tappa salentina di Nardò torna nella Murgia barese, precisamente ad Andria. Tra big, giovani talenti e autori-meteore delle hit estive, sono tanti gli artisti che si alterneranno sul palco di Radionorba. Primo in scaletta, Fabri Fibra. Il rapper si esibirà in Fenomeno, il primo dei singoli estratti dall'album omonimo. Il videoclip della canzone ha superato le 20 milioni di views, così come Pamplona, secondo estratto eletto all'unanimità tormentone ufficiale dell'estate 2017. E dopo Fabri Fibra, la rapper Baby K, che ad Andria porterà Voglio ballare con te. È un momento fortunato per Ermal Meta, reduce dal meritato trionfo all'interno dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Sublime la sua cover di Amara terra mia, con cui si è fatto apprezzare anche dal più attempato pubblico di Rai 1. Alla voce big, Marco Masini e i Tiromancino, balzati agli onori delle cronache in occasione dell'uscita dei loro rispettivi album. Nelle ultime settimane, Masini è in radio con Tu non esisti, secondo titolo tratto da Spostato di un secondo. Dal canto suo, Federico Zampaglione continua a riscuotere successo con Nel respiro del mondo, contenitore dei gettonatissimi Dove tutto è a metà e Piccoli miracoli.

I GIOVANI: ATTESA PER RIKI E GAIA GOZZI

Ricco il parterre di talenti in formato "young", tutti (o quasi) provenienti da X Factor e Amici. Riki è senza dubbio il giovane cantante più in del momento. Dopo la vittoria dalle parti di Maria De Filippi, non ha faticato a guadagnarsi la stima delle giovani fan. Anche Thomas ha toccato la vetta delle classifiche con Oggi più che mai, l'album con cui ha esordito a soli diciassette anni. Da X Factor, Gaia Gozzi, la cantante italo-brasiliana che sul palco di Andria proporrà la sua Fotograms. Un brano dal ritmo avvolgente, composto metà in inglese e metà in portoghese. Sarà poi la volta di Filippo Vals, che con Mr. World ha conquistato l'Inghilterra. Quella di Vals è una carriera in piena ascesa: tra i prossimi progetti, la soundtrack di Chi m'ha visto?, la commedia in uscita a settembre con protagonista Beppe Fiorello.

LA CONDUZIONE AFFIDATA AD ELISABETTA GREGORATI E ALAN PALMIERI

Madrina della serata, Elisabetta Gregoraci, che insieme ad Alan Palmieri darà il la a uno spettacolo che già si prospetta sfavillante. L'evento andrà in onda stasera su Italia 1, forte del successo ottenuto dalle emittenti locali Telenorba e RadionorbaTv. Per la Gregoraci, è una prima volta: "Amo profondamente il mio mestiere e condurre un festival come questo è un privilegio a cui non avrei mai rinunciato. A livello professionale questa è una sfida che impreziosisce il curriculum di qualsiasi conduttore...". Palmieri, di contro, è un veterano: "Battiti", ha dichiarato, "è un punto di incontro tra musica, artisti e pubblico. È un evento multimediale, crossmediale e transmediale. Tutte le componenti fanno la loro parte. È un evento credibile, nasce dal basso, ma viene alimentato da tutte le direzioni". Non resta che seguirlo.

