BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane: Eric chiede a Sheila di restare alla villa

Beautiful

ERIC VUOLE OSPITARE SHEILA

Le anticipazioni americane di Beautiful continuano a concedere ampio spazio al duro scontro avuto tra Quinn e Sheila a villa Forrester. Ad avere la peggio è stata la Carter che, dopo essere stata colpita dalla rivale con un oggetto, è stramazzata a terra, priva di sensi. Solo allora, è riapparso Eric che ha inveito contro la moglie, accusandola di avere perso il controllo ancora una volta. Dopo avere soccorso la sua ex moglie, che ancora una volta ha dimostrato di avere la 'pelle dura', il patriarca ha mostrato maggiore comprensione nei suoi confronti: se prima di tale avvenimento, le aveva chiesto di lasciare Los Angelese e smettere di intromettersi nella sua vita, ora deciderà di dare a Sheila una seconda possibilità. Potrà restare insieme a lui e a Quinn alla mansion, almeno fino a quando si sarà completamente ristabilita dalla ferita al capo. Inutile aggiungere che la moglie non sarà affatto d'accordo su questa decisione, anche se dovrà cercare di fare buon viso a cattiva sorte.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: LIAM MANTIENE IL SEGRETO DI BILL

Il progetto di Bill per separare Thomas e Sally potrebbe dare i suoi frutti nelle puntate americane di Beautiful. Lo Spencer ha infatti convinto il giovane stilista della gravità delle condizioni di salute di Caroline, recandosi da lei a New York per starle vicino nei suoi 'ultimi giorni'. Nel frattempo, però, le bugie ancora una volta hanno avuto le gambe corte: parlando con Liam, Sally gli ha spiegato i motivi della decisione di Thomas, lasciando il marito di Steffy più che sorpreso. Se Caroline stava davvero così male, perché lui non è stato informato? Ma poco dopo, la verità è venuta a galla durante il confronto con lo stesso Bill: quest'ultimo gli ha confermato le ragioni della sua bugia, e poco dopo anche Steffy ha ammesso di esserne stata a conoscenza. Sarebbe stato questo l'inizio di una crisi nel matrimonio degli Steam? Per il momento, i fan di questa coppia potranno tirare un sospiro di sollievo: anche se Liam affermerà di non essere d'accordo con questa decisione della moglie, non farà nulla per opporsi a lei e indurla a confessare la verità a Thomas. La svolta nella questione sembra quindi ancora lontana...

