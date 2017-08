BELEN RODRIGUEZ/ Su Instagram l'amara confessione: "Sono ingrassata!"

Lo scatto incriminato (Instagram)

Basta un semplice scatto (con didascalia annessa) per infiammare la rete. Lo sa bene Belen Rodriguez, finita nel mirino degli haters a seguito della pubblicazione di un selfie. Una foto normalissima: sguardo imbronciato, capelli spettinati, outfit celeste e, soprattutto, fisico invidiabile. Se non fosse per la didascalia: "gordita", che in italiano vuol dire "cicciottella". Se per alcuni Belen è perfetta anche con qualche chilo in più, gli altri la differenza proprio non la notano. "Ma lo sai che esistono ragazze qua fuori con seri problemi di peso?", domanda @elvylove. "Un'offesa neanche alle obese ma a tutte quelle con qualche chiletto in più", sottolinea @capitancarla. "Con tutta la gente che ha dei seri problemi con il cibo, tu dici cicciona?", rincara @benedettam.76. E via così con @vanessarinversi ("Dai proprio un buon esempio! Poi ci lamentiamo perché le ragazze diventano anoressiche...") e @vanityvany ("Non ti manca nulla. Sorridi un po', almeno per rispetto verso chi ha ben motivo di essere triste..."). Non solo: secondo i più cattivi, Belen sarebbe solita photoshoppare le sue foto, e ciò costituirebbe un aggravante non da poco.

LA VACANZA A IBIZA

Belen è ancora a Ibiza, per un Ferragosto in love col compagno Andrea Iannone. Gli ex vicini di ombrellone Stefano De Martino e Emma Marrone avrebbero già sloggiato in favore di altre mete. Dopo l'aggressione, Emma è tornata nel suo Salento, mentre De Martino è alle Baleari in dolce compagnia. Risale a pochi giorni fa la notizia del suo fidanzamento con Gilda Ambrosio, la modella e stilista napoletana che sarebbe riuscita a fargli dimenticare Belen. La showgirl, dal canto suo, è presissima da Iannone, e solo il figlioletto Santiago la distrae dalle dolci coccole a bordo piscina.

© Riproduzione Riservata.