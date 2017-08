Baby K/ Il suo rapporto con gli haters in un'intervista a Rolling Stones (Battiti Live)

Battiti Live 2017, Baby K

Baby K, in un'intervista rilasciata nel mese di giugno 2017 a Rolling Stones, ha parlato del suo rapporto con gli haters e di come la sua vita sia cambiata dopo il grande successo del brano Roma Bangkok nel 2015, cantato assieme a Giusy Ferreri. Il singolo fu un successo indiscusso, raggiungendo oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube ed ottenendo altrettanto clamore in giro per il mondo grazie a ben due traduzioni, in inglese e spagnolo. Dall'estate del 2015 il fenomeno Baby k è ufficialmente esploso. La sua carriera ha avuto iniziio ben dieci anni fa, a Roma. La grande occasione arriva però solo grazie a Tiziano Ferro, tra i suoi grandi mentori, con il quale collabora del brano Killer. Nell'intervista ha raccontato di quanto sia stato complesso produrre un nuovo brano dopo il grande successo di Roma Bangkok, perché in questi casi il pubblica diventa molto esigente. La scelta è ricaduta su Andres Dvicio, front man di una delle band più famose del Sud America, al quale il brano Voglio ballare con te è piaciuto fin da subito. Per quanto riguarda il discorso degli haters, fenomeno immancabile quando si raggiunge una certa notorietà, Baby K ha affermato di non dare peso alle critiche gratuite e prive di fondamento. Preferisce dunque non farci caso e proseguire per la sua strada.

LA CARRIERA

Baby K, nome d'arte di Claudia Nahum, nasce a Singapore del febbraio del 1983. Cresciuta a Londra, si trasferisce in età adolescenziale a Roma dove inizia il suo percorso musicale. Dal 2006 in poi ha collaborato con alcuni grandi nomi del panorama rap italiano, come Bassi Maestro, Amir e Vacca. Diventa nota al grande pubblico grazie al singolo Killer, cantato in duetto con Tiziano Ferro. Si rinnova l'appuntamento con Battiti live, lo show musicale di Italia 1 prodotto ed organizzato da RAdio Norba, emittente radiofonica pugliese. Durante la tappa di Andria sarà presente sul palco anche Baby K, una delle protagonista del panorama rap femminile italiano degli ultimi anni. L'artista ha recentemente prodotto il brano Voglio ballare con te, assieme a Adres Divicio. Il singolo è rapidamente diventato uno dei tormentoni di successo dell'estate 2017.

