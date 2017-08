CATERINA BALIVO / Ha partorito, è Cora il nome della la seconda figlia della conduttrice

Caterina Balivo ha partorito

E' NATA CORA

E' nata Cora la secondogenita della conduttrice campana Caterina Balivo e dell'imprenditore Guido Maria Brera. Il primo figlio si chiama Guido Alberto ed è nato nel 2012, ha quindi oggi cinque anni e accogliere a braccia aperte la sorellina minore. La conduttrice ha spiegato di aver scelto il nome in sala parto, così all'improvviso. La coppia si è sposata nel 2014 con un rito civile a Capri in grande intimità tanto che gli invitati erano ''solo'' ventiquattro. Sicuramente è una bella notizia che la stessa Caterina Balivo ha voluto raccontare fin dai mesi che hanno preceduto la nascita della piccola Cora sui social network. Su Instagram infatti l'abbiamo vista anche con il pancione mentre aspettava la sua adorata bimba. Una ragazza semplice Caterina Balivo che ha dimostrato ancora una volta tutta la sua sensibilità. Clicca qui per la sua pagina Instagram e tutte le foto della conduttrice di Detto Fatto.

LA CARRIERA

Caterina Balivo è nata a Napoli il 21 febbraio del 1980. Nel 1999 quando ha appena diciannove anni partecipa a Miss Italia arrivando come Miss Amarea Moda Mare Campania e si classifica terza preceduta da Manila Nazzaro ed Elisa Pelatti. L'anno dopo inizia a collaborare con Rai 1 come inviata di programmi come I raccomandati di Carlo Conti e lo stesso Miss Italia. Nel 2003 Caterina Balivo lavora anche al cinema con Il regalo di Anita e a teatro con Con le buone o con le cattive e Trenta senza lode. Successivamente inizia la collaborazione con Unomattina dove ha il primo ruolo da vera conduttrice della rubrica Unomattina Estate in Giardino. L'avventura di Detto Fatto su Rai 2 inizia nel 2013 e continua ancora oggi. In passato però ha partecipato a tantissimi programmi targati dalla televisione di Stato. Ha lavorato anche in radio nel 2011/12 su Radio Monte Carlo partecipando all'Alfonso Signorini Show e a Christmas Nightfly.

© Riproduzione Riservata.