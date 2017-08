ELEONORA PEDRON E TOMMY VEE/ Ad Ibiza scocca la scintilla tra l'ex Miss Italia e il deejay

Eleonora Pedron

Mai come in questa afosa estate del 2017 Ibiza è stata la meta preferita dai vip italiani: da calciatori a modelle, a protagonisti del mondo dello spettacolo, in tantissimi hanno scelto l'isola delle Baleari per trascorrere settimane di sole e relax. E come ogni vacanza che si rispetti, l'amore non è mancato scatenando la curiosità del gossip. Dopo avere lungamente letto del possibile nuovo amore di Stefano De Martino, questa volta è una ex Miss Italia a far parlare di sè: ad Ibiza, infatti, Eleonora Pedron ha stupito grazie ad atteggiamenti inequivocabili con un noto deejay. La fortunata nuova fiamma della ex di Max Biaggi non è niente meno che Tommy Vee, l'ex gieffino presente nell'isola spagnola per ragioni di lavoro. Lui e Eleonora si conoscevano da tempo ma solo nelle ultime settimane si sono avvicinati anche dal punto di vista sentimantale. Dopo la fine della sua relazione con Daniele Conte (fratello del CT Antonio), la Pedron era rimasta single per diverso tempo, almeno fino a quando ha deciso di recarsi ad Ibiza insieme ai figli.

SCOCCA LA SCINTILLA TRA ELEONORA PEDRON E TOMMY VEE

Eleonora Pedron è stata pizzicata dal settimanale Chi insieme a Tommaso Vianello mentre si trovata in barca, in atteggiamenti che lasciano poco spazio ai dubbi. La coppia ha quindi deciso di non fare mistero su questa relazione che comunque è ancora lontana dall'essere considerata ufficiale. La stessa ex Miss Italia ha infatti voluto precisare: "Nessuna presentazione ufficiale, non scherziamo. Quando succederà, sarà perché ho incontrato l'uomo della mia vita.' Tra questa nuova coppia tutto per il momento prosegue per il meglio tanto che lei ha deciso di seguirlo a Formentera dove era atteso da altri impegni lavorativi. Anche l'ex concorrente del Grande Fratello 4 ha voluto precisare di essere felice con la sua nuova fiamma, anche se molto presto dalla sua attività: "Io resto nel mio, faccio il deejay e va bene così. Ma con lei accanto è meglio".

