ELVIS AND THE GIRL/ Oggi su Sky Arte il racconto inedito della segretaria Trude Forsher

Elvis Presley e Trude Forsher (Sky Arte)

Va in onda stasera Elvis And The Girl, il docu-film di Sky Arte interamente dedicato alla vita e alle sorti del mito Elvis Presley. A guidare gli spettatori nel racconto, Trude Forsher, fedele segretaria del Re del Rock'n'Roll sin dagli esordi. I due si conobbero nell'agosto del 1956, ai tempi delle riprese di Love Me Tender. Trude era una donna di 36 anni, rifugiatasi in America dall'Austria a seguito dell'occupazione nazista. Allora, Trude viveva in California insieme al marito e al figlio James, che nel 2000, alla morte di sua madre, ereditò un'inestimabile collezione di memorabilia di Elvis. Ed è proprio a lui che si deve l'ottima conservazione di cimeli e documenti di elevato pregio storico, a cui gli sceneggiatori hanno attinto per la costruzione del documentario. Gran parte del materiale è del tutto inedito: non solo interviste e immagini, ma anche ricordi tangibili di quello che è stato il più grande rock'n'roller della storia della musica. A metà serata, focus sulla vita della Forsher. Non mancheranno i racconti di Byron Raphael, suo assistente personale, e del Colonnello Parker, manager di Elvis. Nei cinque anni in cui lavorò per loro, Trude divenne una delle donne più potenti di Hollywood: chi voleva parlare con Elvis o con il Colonnello, doveva prima passare da lei. Né Elvis né il Parker ebbero mai una segretaria più devota e affidabile.

LA VITA DI TRUDE

Gertrude Forsher, vero nome di Trude Forsher, nacque in Austria il 9 aprile del 1920. Sino al 1956, anno in cui conobbe Elvis, era una semplice casalinga. A seguito di una breve apparizione nello show televisivo Groucho Marx's You Bet Your Life, Trude ebbe modo di conoscere il Colonnello Parker, con cui instaurò un sodalizio lavorativo destinato a durare cinque anni. Al tempo, Parker era il manager di Presley: Trude, per estensione, era la sua segretaria. La Forsher lo vide per la prima volta sul set di Love Me Tender, il primo film da protagonista di Elvis Presley. Dopo la morte di Trude, avvenuta il 20 dicembre del 2000, suo figlio James ha reso pubbliche le sue "memorie di Hollywood" sottoforma di un romanzo dal titolo The Love Me Tender Years Diary.

