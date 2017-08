EMMA MARRONE/ News: Giuliano Sangiorgi le sfiora la pancia e...

Emma Marrone

Emma Marrone ha concluso le sue vacanze estive, immergendosi nuovamente nella creazione del suo nuovo album che in fan attendono con grande entusiasmo. Dopo la brutta esperienza ad Ibiza, durante la quale è stata narcotizzata e derubata, la Brown aveva deciso di recarsi per qualche giorno nella sua terra d'origine. In Salento, oltre ai genitori, aveva avuto l'occasione di incontrare gli amici di sempre, tra i quali il collega Giuliano Sangiorgi (cantante dei Negramaro). Con il caro amico e altre persone, la Marrone ha trascorso una giornata in barca, paparazzata dal sempre presente settimanale Chi. Negli scatti mostrati nella rivista di Alfonso Signorini, l'ex coach di Amici appare con un costume verde e un fisico leggermente appesantito rispetto alla splendida forma apprezzatissima qualche mese fa. E proprio i chili di troppo potrebbero essere l'argomento di discussione tra Emma e l'amico Giuliano.

EMMA MARRONE IN BARCA CON L'AMICO GIULIANO SANGIORGI

Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi sono amici da sempre ed è difficile pensare che tra loro ci sia una relazione sentimentale, come era stato ipotizzato qualche settimana fa. Forse proprio per il legame che li accomuna, il cantante dei Negramaro non si è tirato indietro, accarezzando la pancia di Emma e scatenando la divertente risata di quest'ultima. Le sta forse facendo notare come i cibi estivi l'abbiano appesantita più del previsto? Anche se questa sembra essere l'ipotesi più probabile, c'è chi non esclude la possibilità che si stia parlando di un bebè in arrivo: non va dimenticato, infatti, che in varie occasioni la Brown ha specificato di sentire un forte desiderio di diventare mamma, anche se un compagno al suo fianco. Che sia giunto anche per lei il momento del grande passo? Per ora una soluzione di questo tipo sembra prematura, visti i tanti impegni lavorativi, ma fra qualche mese... chissà!

© Riproduzione Riservata.