ENZO JANNACCI/ I suoi successi più grandi oggi su Rai1 (Techetechetè)

Torna in tv con una nuova puntata, la trasmissione di successo targata Rai Uno, Techetechetè. Protagonista del prossimo appuntamento sarà Enzo Jannacci, uno dei più celebri cabarettisti e musicisti italiani. Scomparso nel 2013 all'età di 77 anni, Jannacci ha collaborato con i più grandi artisti del panorama televisivo e musicale italiano. La sua carriera è stata molto attiva fino alla fine. Nel 2011 la casa discografica Ala Bianca ha pubblicato un cofanetto che raccoglie quattro dei suoi pià importanti album, come Foto Ricordo e O vivere o ridere. La sua attività teatrale si ferma invece nel 2004, quando dirige e compone le musiche dell'opera La Mascula, tratta dal romanzo scritto da Egida Bruno. Tra il 2010 ed il 2011 è stato ospite fisso della trasmissione comica di Canale 5, Zelig. Qui ha riproposto alcuni dei suoi cavalli di battaglia, offrendo la preziosa opportunità di conoscere la sua arte anche alle nuove generazioni. In quello stesso anno, suo figlio Paolo, era maestro dell'orchestra di Zelig. Sempre nel 2011, Fabio Fazio ha condotto un appuntamento televisivo speciale dedicato proprio ad Enzo Jannacci. Nel corso della trasmissione sono stati tanti gli amici e colleghi accorsi per omaggiare il grande maestro, come Dario Fo, Roberto Vecchioni e Teo Teocoli. In quell'occasione Jannacci si esibì con due delle sue più celebri canzoni, come Quelli che.

Nei due anni che precedettero la sua scomparsa, Enzo Jannacci ridusse notevolmente le proprie apparizioni pubbliche, a causa della sua salute cagionevole. In quel periodo ebbe l'occasione di appassionarsi alle tematiche religiose, pur essendo decisamente ateo. Jannacci si spense nel marzo del 2013 per via un terribile male del quale soffriva da diverso tempo. Ai suoi funerali accorsero tantissimi personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport. Enzo Jannacci nacque a Milano nel giugno del 1935 ed è considerato uno dei musicisti, attori, comici e cantautori più importanti del dopo guerra italiano. Nel settembre del 2015, per onorare la memoria di Jannacci, il Comune di Milano (città natale dell'artista) ha inaugurato un percorso culturale a lui dedicato, che rimanda a cinque sue opere.

