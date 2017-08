Elisabetta Gregoraci / Il figlio Nathan Falco felicissimo per lei, ecco perchè (Battiti Live)

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è pronta per questa terza serata di Battiti Live, l'evento musicale che chiuderà i battenti mercoledì prossimo. Archiviate le voci di crisi con Flavio Briatore, la conduttrice e showgirl dalle origini calabresi si è gettata a capofitto in questa nuova avventura televisiva, dicendosene entusiasta. "Quando penso a questo progetto, mi batte forte il cuore, giusto per rimanere in tema di battiti. Sono felice" ha dichiarato la Gregoraci in una recente intervista a Vero Tv, dove ha poi spiegato il perchè di tanto entusiasmo. "Ho sempre seguito questo tipo di eventi, per questo motivo non vedevo l'ora di iniziare. L'idea di ritrovarmi a condurne una, non lo nascondo, mi fa un certo effetto. - e ha ancora aggiunto - Battiti, in particolareè stata una bella scoperta, visto che ci sono molti ospiti e cantanti di altissimo livello, tanto sano divertimento e molte sorprese , anche se la musica resterà la protagonista assoluta".

ELISABETTA GREGORACI ENTUSIASTA PER BATTITI LIVE

Elisabetta Gregoraci spiega di essere arrivata a questa conduzione inaspettatamente, con una telefonata dalla quale è partita la proposta ufficiale alla quale poi non è riuscita a dire no. Non mancano poi i complimenti per il conduttore che la affianca: "A facilitare il tutto, poi, c'è stata la meravigliosa intesa con Alan Palmieri, che conduce insieme a me". Una passione, quella per la musica, molto presente anche nel piccolo Nathan Falco; infatti la Gregoraci svela che anche lui è felicissimo della conduzione della sua mamma a Battiti Live: "Nathan ama la musica, in particolare adora Justin Bieber. [...] Spesso cantiamo insieme i tormentoni del momento, firmati Fabio Rovazzi, Fedez e J-Ax. Ci divertiamo un mondo" conclude.

