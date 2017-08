Elodie/ La cantante ha una relazione con Stefano De Martino? (Battiti Live)

Battiti Live 2017, Elodie Di Patrizi

Elodie Di Patrizi, stasera a Battitio Live, è una delle icone di Amici di Maria De Filippi, arrivata seconda nella precedente edizione e costantemente sotto ai riflettori grazie alla sua vicinanza con Emma Marrone. L'ex coach l'ha infatti presa al di sotto della propria ala, affidandole il compito di fare da apripista nei suoi concerti. In questi ultimi tempi il gossip si è scatenato proprio riguardo all'amicizia fra Elodie e la Brown, a causa di un loro improvviso distacco. Un'amicizia durata per tanti anni e conclusa in modo particolare, dato che si vocifera che sia dipesa dalla scelta di Elodie di affrontare la propria carriera musicale con le sue sole forze. Al centro del gossip anche per quanto riguarda l'amore, che l'ha vista unita a Lele Esposito fin dalla sua entrata nella Scuola di Amici, e che di recente sembrava essersi spento. Questa sera, mercoledì 14 agosto 2017, potremo invece ammirare Elodie Di Patrizi sul palco di Battiti Live: la cantante dai capelli rosa è stata infatti fra gli artisti a partecipare alla tappa di Andria.

HA UN FLIRT CON STEFANO DE MARTINO?

E' indubbio che Elodie Di Patrizi sia fra i vip al centro del gossip e non solo per quanto riguarda la vicenda con Emma Marrone. Di recente, il settimanale Chi aveva infatti ipotizzato che potesse avere un flirt con Stefano De Martino, per via di un incontro particolare fra i due. Il settimanale di Alfonso Signorini ha diffuso in uno dei suoi numeri più recenti alcune foto che riprendevano il ballerino e la cantante in forte sintonia. Un'ipotesi piuttosto azzardata, che non ha tardato a conquistare una risposta da parte di De Martino. Secondo quest'ultimo infatti si trattava di una visita innocente ed i rumors su una sua probabile storia con Elodie Di Patrizi erano stati alimentati solo da un gesto amichevole fatto dal primo verso la seconda. Una toccata alla spalla che ha subito infiammato le menti più maliziose.

LA CARRIERA

Elodie Di Patrizi nasce nel 1990 a Roma, da padre italiano e da madre della Guadalupa, ed il suo esordio lo si deve al mondo della moda. Una carriera che si lascerà presto alle spalle e che la spingerà verso la sua vera passione, la musica. Fa un primo tentativo ad entrare nel mondo televisivo grazie ad X Factor, nel 2009, dove tuttavia colleziona una sconfitta. Esordisce invece sei anni più tardi ad Amici di Maria De Filippi, riuscendo a conquistare il secondo posto ed il Premio della critica giornalistica promosso dalla Vodafone, oltre che dal premio di RTL 102.5. Debutta in questo periodo con Un'altra vita, il suo primo album e lavoro che pubblica grazie alla produzione di Emma Marrone in collaborazione con Luca Mattioni. Conquista così sia la seconda posizione nella classifica degli album, sezione italiana, sia il disco d'oro.

