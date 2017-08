Federico Zampaglione e i Tiromancino/ La fine dell'amore con Claudia Gerini (Battiti Live)

Battiti Live 2017, Federico Zampiglione e i Tiromancino

Torna in tv lo straordinario spettacolo offerto da Battiti Live. Tra i protagonist anche i Tiromancino. Il gruppo guidato da Federico Zampaglione è attualmente protagonista di un tour nazionale che li vede esibirsi nelle principali piazze d'Italia. Lo scorso fine settimana sono stati protagonisti di uno straordinario show a Termoli, in occasione delle festività di San Basso. Tra i loro ultimi brani pubblicato c'è Dove tutto e a metà, singolo che da il titolo anche all'omonimo romanzo scritto a quattro mani da Federico Zampaglione e Giacomo Gensini. L'opera è stata pubblicata nell'aprile del 2017, a due mesi di distanza dall'uscita del brano. Il singolo ed il libro descrivono la fine di una storia d'amore e le difficoltà che ne conseguono, con l'inevitabile necessità di andare avanti e lasciarsi tutto alla spalle. E pensare che circa un anno fa proprio Zampaglione ha chiuso l'importantissima storia d'amore che l'ha legato all'attrice romana Claudia Gerini per più di dieci anni. Nonostante la nascita di una figlia, i due non si sono mai sposati ma, come ha ammesso la stessa Gerini, l'ex coppia è rimasta in ottimi rapporti. La fine della loro storia d'amore non è stata macchiata da alcun tradimento ed il loro amore si è tramutato in una forte amicizia, con il fine comune di crescere con serenità la loro piccola Linda, nata sette anni fa. Lo sfogo dell'attrice, pubblicato sul suo canale twitter, è stato poi pubblicato dalla pagina ufficiale dei Tiromancino.

LA CARRIERA E LA FORMAZIONE DEL GRUPPO

La formazione dei Tiromancino nasce nel 1990. Da quella data i componenti della band sono più volte cambiati. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2000, Zampaglione ne riprende le redini servendosi, per diversi anni, di musicisti turnisti. Il grande successo arriva nel 2001 con il brano La descrizione di un attimo. Attualmente il gruppo è formato da Antonio Marcucci, Marco Pisanelli, Fabio Verdini e Francesco Stoia. Nel marzo del 2016 è stato pubblicato il brano Piccoli miracoli, che ha anticipato la promozione dell'album dal titolo Nel respiro del mondo.

