Filippo Vals/ Mr Wolrd colonna sonora di Chi m'ha visto (Battiti Live)

Battiti Live 2017, Filippo Vais

L'esordio di Filippo Vals, oggi ospite di Battiti Live, lo si deve al brano Mr World, uno degli estratti che andranno a comporre il suo primo album. La canzone è riuscita ad approdare anche in Inghilterra grazie alla BBC Radio e sarà la colonna sonora di Chi m'ha visto, un film con Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino che sarà nelle sale italiane il prossimo ottobre. Questa sera, mercoledì 16 agosto 2017, vedremo invece Filippo Vals sul palco di Battili Live per la sua tappa di Andria, trasmessa nel prime time di Italia 1, al fianco dei big della musica italiana, dai Tiromancino ad Ermal meta, fino ad Alessio Bernabei e Baby K, oltre che alle promesse più recenti come Elodie Di Patrizi e Riki, entrambi del parco di Amici di Maria De Filippi. Filippo Vals è stato inoltre fra i concorrenti del Locus Festival, con quella che è già diventata la sua canzone più applaudita. Il cantante è stato di recente definito una delle promesse musicali italiane degli ultimi due anni, grazie alla conquista della vetta di tante classifiche.

LA VITA E LA CARRIERA

Laureato in Inghilterra, Filippo Vals ha una nascita tutta italiana ed entra in contatto con la musica ad appena sei anni. E' in questi anni che scopre infatti l'amore per la chitarra, strumento che diventerà il suo primo approccio alla scrittura. Inizierà a scrivere canzoni appena 17enne, riuscendo a dimostrare una forte dimestichezza con le parole. Secondo quanto riportato da Radio 101, il giovane talento ha infatti realizzato il suo primo album in soli sei mesi, anche se non ha ancora ultimato il repertorio. Il brano Mr World con cui ha conquistato la scena internazionale è stato inoltre scelto dalla Ford per una campagna social. Un brano che gli ha permesso di diventare il volto della recente Nuit Royale, un'iniziativa promossa alla Reggia di Venaria Reale da Toga Party People e Prince Experience, una festa in stile 700 che da quattro edizioni anima la location sia nel periodo estivo che autunnale.

