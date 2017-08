Gaia/ Oggi torna sul palcoscenico ad Andria: come X-Factor le ha cambiato la vita! (Battiti Live)

Battiti Live 2017, Gaia Gozzi

Gaia Gozzi, che stasera si esibirà a Battiti live, in una recente intervista rilasciata alla rivista musicale Rolling Stone, ha raccontato un pò di se e di come l'esperienza a X Factor abbia influito sulla sua carriera. Dalla finale di X Factor, andata in onda nel dicembre del 2016, la diciannovenne emiliana vive di musica passando le sue intere giornate all'interno dello studio di registrazione. Nel mese di marzo ha poi avuto l'onore di aprire ben due concerti di Giorgia. Le due artiste si sono conosciute artisticamente proprio nel corso di X Factor, grazie al loro duetto nel brano I will pray, avvenuto nel corso della finale. Nel corso dell'intervista ha po rivelato di non aver mai pensato di poter vincere, essendo una persona molto critica con se stessa. Essere tra i favoriti alla vittoria finale non ha minimamente influenzato le sue esibizioni, in quanto era ben consapevole del livello molto alto dei suoi colleghi. Il suo primo album, uscito nel mese di maggio del 2017, è stato prodotto con la collaborazione di Fausto Cogliati e contiene brani scritti in inglese. Per ora Gaia Gozzi non ha prodotto ancora singoli in italiano ma non esclude di farlo in futuro. Poco dopo la fine della sua esperienza ad X Factor ha poi collaborato assieme al rapper Briga, incidendo la colonna sonora di un cartone animato in onda su Super, dal titolo Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir.

LA CARRIERA

Gaia Gozzi nasce a Reggio Emilio nel settembre del 1997. Si appassiona alla musica fin dall'età di tre anni, anche grazie all'influenza di sua madre. Oltre a cantare suona anche la chitarra. Il suo genere musicale è molto vicino a quello di grande artiste del passato come Ella Fitzgerlad e Nina Simone. Mercoledì 16 agosto 2017 torna in tv Battiti Live, l'atteso appuntamento musicale di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci. Sul palco si alterneranno tantissimi ospiti e tra questi troveremo anche Gaia, reduce dal grande successo dell'ultima edizione di X Factor. L'artista italo brasiliana ha recentemente pubblicato il suo primo singolo dal titolo Fotogramas che in poche settimane a raggiunto posizioni interessanti nelle principali hit parade radiofoniche italiane.

