Game of Thrones 7/ HBO Spagna manda in onda per errore il sesto episodio: i dettagli

Game of thrones 7

L'HBO si è resa protagonista di un vero e proprio scivolone di cui si parla ormai in tutto il mondo e a causa del quale ora il sesto episodio dell'amatissima serie tv "Game of thrones" è online prima del tempo. "Death is the Enemy", questo il titolo del nuovo episodio, sarebbe dovuto andare in onda domenica in America e lunedì in Italia, eppure è già disponibile online. La divisione spagnola di HBO l'ha infatti reso disponibile in on demand per errore, lasciandolo online per un'ora prima di cancellarlo. Un tempo che però è bastato e avanzano ai fan e non solo per accapparrarsene e diffonderlo attraverso mezzi appropriati al caso. Non si tratta però della prima "leakata" per la serie, che per questa settima stagione sta raggiungendo ascolti eccezionali.

GAME OF THRONES: LEAKATO ANCHE IL SESTO EPISODIO!

La stessa cosa è infatti accaduta due settimane fa, quando la HBO è incappata nello stesso errore. Ma che sia davvero un problema di "distrazione"? L’episodio, intitolato “Death is the Enemy”, era uno dei più attesi di tutta la stagione. Tanti gli spoiler degli ultimi giorni e tanti quelli che sarebbero usciti nei prossimi cinque giorni se non fosse la sezione spagnola dell'HBO non avesse incappato in questo errore. D'altronde la serie è arrivata ad un punto di svolta importante: abbiamo infatti lasciato Jon Snow con un particolare team di “esploratori” pronti a dirigersi a Nord della Barriera per catturare un Estraneo e portarlo al cospetto di Daenerys e, soprattutto, di Cersei. Per non parlare della gravidanza inattesa di quest'ultima e della sua possibile alleanza con la Madre dei Draghi...

© Riproduzione Riservata.