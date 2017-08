Grande Fratello Vip 2017/ Anticipazioni, prime liti nel cast: Cristiano Malgioglio contro Aida Yespica!

Ilary Blasi, Grande Fratello Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip avrà inizio l'11 settembre, eppure arrivano già molte indiscrezioni sul cast. Come accaduto per la scorsa edizione, anche stavolta èpare che i Vip scelti per entrare nella Casa più spiata d'Italia abbiano avanzato richieste davvero particolari alla produzione. Ma non è tutto perchè, stando a quanto svela il settimanale Nuovo Tv, sarebbero già scoppiate le prime liti "E nel cast, per quanto provvisorio, si starebbero già delineando le prime alleanze" si legge. Se Novella2000 lo vuole quasi fuori dal cast a causa di alcune richieste inaccessibili del paroliere, Nuovo Tv aggiunge che Cristiano Malgioglio avrebbe già avanzato i primi malumori. Pare infatti che il noto paroliere e cantante non abbia apprezzato il comportamento avuto da Aida Yespica, come racconta il settimanale di Signoretti.

LE ASSURDE RICHIESTE DI MALGIOGLIO E YESPICA

"Aida Yespica si è presentata sul set con tretacinque minuti di ritardo. Una 'disattenzione' che il cantante dal ciuffo bianco non avrebbe per nulla gradito - e ancora - si racconta che Malgioglio sia andato su tutte le furie e che tra i due conquilini sia già calato il gelo. Un clima che, secondo i pronostici, provocherà una feroce guerra tra dive all'interno della Casa". Per quanto riguarda invece le assurde richieste, pare che proprio la Yespica abbia chiesto un freezer tutto per sè; per quale motivo? Per congelare la sua biancheria e indossarla sempre fresca! Invece Malgioglio avrebbe chiesto di dormire in una stanza da solo e pare inoltre non sopporti le donne dai capelli lunghi! "Addirittura avrebbe chiesto alla produzione di procurare cuffiette da fare indossare alle coinquiline prima di mettersi ai fornelli" si legge su Nuovo Tv. Se queste sono le premesse, nella nuova edizione ne vedremo davvero delle belle...

