Guè Pequeno/ Torna sul palco dopo lo scandalo a luci rosse (Battiti Live)

Battiti Live 2017, Gue Pequeno

Tutto pronto per la tappa di Andria del Battiti Live, dove si esibirà anche Gue Pequeno, uno dei rapper più famosi della scena rap ed hip hop italiana degli ultimi anni. Il suo ultimo brano da solista è Trinità, pubblicato nell'aprile del 2017, al quale ha fato seguito il singolo Lamborghini, uscito nel luglio del 2017.

LO SCANDALO A LUCI ROSSE

Nei primi giorni di agosto Gue Pequeno si è reso protagonista di un vero e proprio scandalo a luci rosse, per via di un video molto intimo pubblicato, per sbaglio, sul suo profilo instagram. Il video è stato prontamente rimosso dal cantante ma il popolo della rete non ha esitato a condividere la clip su Youtube, rendendo il video virale in pochissimo tempo. La risposta di scuse ufficiali del rapper milanese tarda ad arrivare ma Gue Pequeno ha gà postato un simpatico video utile a zittire la valanga di critiche scatenata in questi giorni contro di lui. Dal punto di vista lavorativo, Gue Pequeno è impegnato nella promozione del suo ultimo album dal titolo Gentelman. Nel 2018 è gia previsto un tour nazionale che lo porterà a girare l'Italia in lungo e largo.

LA CARRIERA

Gue Pequeno, nome d'arte di Cosimo Fini, nasce a Milano nel 1980. Il grande successo arriva grazie alla sua partecipazione al gruppo rap dei Club Dogo. Da alcuni anni ha intrapreso la carriera da solista. L'esperienza musicale da rapper inizia nel 96, anno in cui conosce Jake La Furia, anche lui componente dei Club Dogo. Nel marzo del 2017 ha pubblicato Santeria Live, un album che contiene il concerto che il rapper ha tenuto all'Alcatraz di Milano. Il 3 luglio ha poi pubblicato il brano Tony, singolo tratto proprio dall'album Santeria Live, il cui video è stato interamente girato a Bogotà, in Colombia.

