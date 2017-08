IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 16 agosto: la vita di Hernando è appesa ad un filo

Il Segreto

HERNANDO VIVO MA...

Non c'è un solo giorno di interruzione nella programmazione de Il Segreto, che anche oggi tornerà su Canale 5 a partire dalle ore 18:45. Le disperate ricerche di Hernando daranno fortunatamente i loro frutti: l'uomo verrà estratto vivo dalle macerie anche se le sue condizioni fin dal primo momento appariranno particolarmente gravi. Il suo polso sarà flebile e Lucas sarà seriamente preoccupato per le sorti del compaesano. Per questo deciderà di non attendere e di sottoporre subito Dos Casas a quella che si presenterà come una complicata operazione. Camila sarà disperata per lo sviluppo degli avvenimenti e la situazione rischierà persino di sfuggirle di mano quando vedrà uno strano sorrisino nel volto di Nestor. Tale espressione non potrà fare altro che confermare i suoi sospetti: il cubano potrebbe avere causato il terribile crollo ed essere quindi l'unico responsabile delle gravissime condizioni di Hernando. Per questo non resterà che una cosa da fare: liberarsi di lui una volta per tutte, tendendogli una trappola...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 16 AGOSTO: LA VENDETTA DI CARMELO

Se i problemi a Los Manantiales saranno più che evidenti, oggi a Il Segreto gli abitanti della Miel Amarga non se la passeranno molto meglio. La morte di Mencia ha segnato duramente Carmelo e tutti i suoi familiari, che dovranno ora affrontare le conseguenze della terribile perdita. Ecco perché vedremo da un lato Candela sempre più confusa e agitata, tanto che la sua salute apparirà in grave pericolo, mentre dall'altro ci sarà Carmelo, deciso a portare a termine la sua vendetta. Il braccio destro di Severo non avrà dubbi sul vero colpevole dell'attentato che ha causato la moglie della sposa: l'unica responsabile secondo lui sarà Donna Francisca, che dovrà pagare nel peggiore dei modi il suo imperdonabile errore. Insieme a questo piano segreto, Leal porterà avanti anche le sue indagini ufficiali, sollecitando Onesimo affinché mantenga alto l'impegno della Guardia Civile per arrestare gli assassini.

