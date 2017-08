IL SORPASSO/ Dino Risi dirige Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant nel film su Rete4 (16 agosto)

Il sorpasso questo pomeriggio su rete4

ANCHE LA GIOVANE CATHERINE SPAAK NEL CAST

Il pomeriggio di mercoledì 16 agosto sarà dedicato a uno dei capolavori indiscussi del cinema italiano del dopoguerra: alle ore 16.45, su Rete 4, sarà in programmazione "Il sorpasso" di Dino Risi, il film che ha reso immortali le figure di Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, fornendo un ritratto amaro ma realistico dell'Italia dell'epoca. Il film di Risi arrivò nelle sale nel 1962 e, in poco tempo, riuscì a varcare i confini nazionali tanto da riscuotere un discreto successo anche in Francia e negli Stati Uniti: questo capolavoro firmato da uno dei massimi esponenti della commedia all'italiana non è al primo passaggio in tv e si caratterizza non solo per la verve comica dei protagonisti, ma anche per il "sottotesto" drammatico che sottende l'opera. Gran parte del credito di cui oggi gode "Il sorpasso" è dovuto alla presenza nel cast di due mostri sacri quali Vittorio Gassman (nei panni di Bruno Cortona) e Jean-Louis Trintignant (Roberto Mariani), ai quali si affianca una giovane Catherine Spaak (Lilly Cortona), oltre a Luciana Angiolillo (Gianna), Claudio Gora (Bibì) e Luigi Zerbinati (il commendatore).

LA TRAMA

Le vicende narrate nella pellicola sono caratterizzare da una inusuale unità di tempo, essendo concentrate nell'arco del giorno di Ferragosto del 1962 tra Roma e dintorni: qui facciamo la conoscenza di Bruno Cortona, un esuberante uomo di mezza età, di bell'aspetto e amante delle macchine sportive, nonché seduttore incallito. Nel corso della sua inconcludente ricerca di un pacchetto di sigarette, Bruno si imbatte nel giovane Roberto Mariani, uno studente iscritto a Giurisprudenza che è rimasto ad agosto nella Capitale oramai deserta per preparare degli esami. Bruno chiede a Roberto il favore di effettuare una telefonata da casa sua e poi lo invita per un giro sulla sua Lancia Aurelia decappottabile: il ragazzo accetta e poco dopo i due sono a bordo dell'automobile, sfrecciando lungo la via Aurelia e approfondendo la reciproca conoscenza. Bruno ne approfitta per far conoscere a Roberto la sua ex moglie e la figlia e, pian piano, l'amicizia tra i due uomini si fa sempre più forte nonostante una certa diffidenza da parte dello studente, troppo timido e poco esperto della vita. Questo legame, tuttavia, avrà tragiche conseguenze per i due passeggeri della Lancia Aurelia...

