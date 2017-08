INCONTRERAI L’UOMO DEI TUOI SOGNI/ Woody Allen dirige Banderas e Freida Pinto nel film su Iris (16 agosto)

Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni oggi su iris

IL CAST, ANCHE ANTHONY HOPKINS E JOSH BROLIN

'Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni' sarà il film in prima serata in onda su Iris alle ore 21.00 di mercoledì 16 agosto 2017. Un film che nel 2010 Woody Allen ha diretto con la solita formula che lo vede ormai dietro la macchina da presa e non anche protagonista delle sue pellicole, come spesso si è visto negli ultimi anni. Il regista newyorkese anche in questo film si è comunque dimostrato capace di radunare un cast di primissimo livello, a partire da Antonio Banderas nella parte di Greg Clemente, di Anthony Hopkins nel ruolo di Alfie, di Naomi Watts nella parte di Sally, di Freida Pinto impegnata nel ruolo di Dia ed Anupam Kher in quello di suo padre e di Josh Brolin che ha la parte di Roy. Completano il cast del film Ewen Bremner nel ruolo di Henry Strangler, Roger Ashton-Griffiths nella parte di Jonathan, Gemma Jones nel ruolo di Helena, Anna Friel nella parte di Iris e Lucy Punch nel ruolo di Charmaine.

LA TRAMA

Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni' racconta le storie di due coppie sposate. La prima, composta da Alfie ed Helena, sta iniziando a sentire il peso degli anni, imprigionata nella routine e nella noia e con la consapevolezza che i momenti migliori sono ormai alle spalle. Alfie cerca allora la classica 'botta di vita' in una ragazza di nome Charmaine, giovane e avvenente che più che recitare il ruolo di amante di Alfie, sembra interessata principalmente al suo portafogli. Helena si sente abbandonata e delusa e decide di affidarsi ai consigli di una veggente, mentre Alfie si ritrova ad affrontare un problema non indifferente con Charmaine, visto che la ragazza gli comunica di essere incinta. Consapevole della sua infedeltà, Alfie non si convince e chiede il test del DNA per scoprire la reale paternità del bambino. L'altra coppia è quella composta da Sally, figlia di Alfie ed Helena, e da Roy, scrittore in crisi di ispirazione. La scarsa personalità del marito porta Sally a intrecciare una relazione con Greg, che gestisce la galleria d'arte dove la stessa Sally è impiegata. Nel frattempo Roy sottrae ad un amico scrittore vittima di un incidente, pensando fosse morto, un manoscritto che riscuote grande successo, portandolo finalmente ad essere considerato dagli editori. Roy si ritrova sulla cresta dell'onda e a sua volta intreccia una relazione con Dia, una ragazza che sta però per sposarsi. I due decidono però di stare insieme mandando a monte il futuro matrimonio di Dia, e nel contempo Roy decide di separarsi da Sally.

