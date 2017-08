La Regina di Palermo / Anticipazioni terza puntata 16 agosto: Rosy diventa mamma, ma...

La Regina di Palermo, lo speciale su Canale 5

ANTICIPAZIONI DEL 16 AGOSTO 2017, EPISODIO 3

Nel terzo appuntamento con lo specale La Regina di Palermo, assisteremo ad una nuova evoluzione di Rosy Abate. Nei primi estratti l'abbiamo conosciuta bambina e poi piena di speranze, alla ricerca di un futuro tranquillo che non avrà mai e di quella normalità che le è preclusa. La morte di entrambi i fratelli e l'astuzia con cui è ben nota, permetteranno a Rosy di diventare la prima leader donna in un mondo destinato a soli uomini. Nel terzo segmento narrativo, la fiction ci mostrerà un ulteriore cambiamento nella vita di Rosy, dovuto non solo all'attesa del suo primo figlio, Leonardo. Questo evento sarà cruciale per Rosy, non solo per il suo successivo arresto, ma anche per la sua scelta di diventare collaboratrice di giustizia.

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 16 agosto 2017, andrà in onda il terzo episodio dello speciale La Regina di Palermo, interamente dedicato al personaggio di Rosy Abate. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito alla morte di Salvo, Rosy Abate continua a lavorare al fianco della Mares e della Polizia, nel tentativo di incastrare tutti i capi clan di Cosa Nostra. Durante un nuovo raid, il fratello tuttavia viene ucciso di fronte ai suoi occhi e la donna decide di interrompere la collaborazione da quel momento in poi. A causa del lutto, nei giorni successivi Rosy prende il posto di Cesare al fianco di Nardo ed inizia a farsi strada fra i nomi mafiosi.

Allo stesso tempo inizia una relazione con Ivan, un uomo che ha conosciuto grazie alle attività mafiose e di cui conosce ben poco. Nardo dimostra una forte diffidenza nei suoi confronti: si vocifera che la Polizia abbia infiltrato un agente fra gli Abate. Per questo viene richiesto a Ivan di dimostrare la propria lealtà, prendendo parte ad un'operazione delicata. La presenza di Rosy fra i piani alti di Cosa Nostra non è gradita, anche se il fatto che si tratti di una donna sembra tenere a freno l'ascesa di potere di alcuni clan. Gli Abate invece organizzano un piano che possa portarli ad ottenere l'appoggio di Lipari, uno dei capi più potenti dell'isola siciliana. Lo stesso piano è seguito da vicino dalla Mares, che viene informata da un agente sull'evento, durante un incontro segreto. L'informatore tuttavia viene ucciso di fronte agli occhi di Claudia, ucciso da un killer sconosciuto che lo ha freddato in mezzo alla folla, in un centro commerciale. La Mares farà quindi di tutto per essere presente all'incontro con Lipari, ma non per arrestare gli Abate, che rimangono uno dei suoi bersagli minori. Allo stesso tempo la donna continua a suggerire a Rosy di lasciare Palermo, per sfuggire al bagno di sangue fra famiglie. Il rapporto fra le due donne però è stato già compromesso e Rosy non sospetta che la Mares sia in realtà l'amante di Ivan.

Quest'ultimo infatti procede con l'arresto di Lipari ed evita di sparare a Rosy non appena ne ha l'occasione, dandole modo di darsi alla fuga. Un gesto inspiegabile per la Mares che presto dovrà subire una nuova batosta. Rosy fa infatti rapire Ivan dagli uomini di De Silva, per poter ottenere l'accesso al conto del Santo grazie ad un pc che si trova in suo possesso. Date le reticente dell'agente, che viene sottoposto ad ogni tipo di tortura, la Abate non esita a minacciare di uccidere persino la Mares pur di farlo parlare. Le tragedie per Rosy non sono però finite e mentre i clan preparano nuove alleanze, gli uomini delle famiglie mafiose rivali la catturano insieme al resto delle donne della sua famiglia. Mentre il gruppo viene tenuto sotto il mirino di una pistola, un uomo solitario avvicina Nardo e lo uccide a coltellate. Anche il resto degli Abate verrà ucciso di fronte a Rosy, che rimarrà l'unica sopravvissuta. Con in mano un potere così grande come i soldi di Lipari, Rosy ottiene poi un incontro con i rivali ed instaura un'alleanza. In seguito si accorda con la Mares per consegnare Ivan, ma lo uccide per mantenere fede alla parola data in precedenza. Fa ferire poi De Silva e si libera così anche dell'ennesimo complice scomodo.

© Riproduzione Riservata.