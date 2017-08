LAURA FREDDI È INCINTA / La showgirl sarà mamma a 45 anni dopo il dolore dell'aborto

Laura Freddi incinta (Chi)

È un momento davvero speciale per Laura Freddi: la nota showgirl sta per diventare mamma. Una notizia che è una grande gioia, soprattutto dopo quello che la Freddi ha passato. Qualche tempo fa, Laura ha infatti raccontato di aver perso il bambino che portava in grembo: “Ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese. Mi ha distrutto. - ha confessato la Freddi al settimanale Diva e Donna, dove ancora ha raccontato il terribile momento vissuto - È crollato tutto. Sono andata in crisi e per recuperare ci ho messo molto, non volevo più parlare di figli, mentre mio marito voleva riprovarci. Fra una lite e l’altra ci siamo lasciati”. Oggi la showgirl festeggia l'arrivo di una bambina assieme al compagno Leonardo D'Amico, così come svela il settimanale di Alfonso Signorini. (Agg. Anna Montesano)

UNA BIMBA IN ARRIVO PER LA SHOWGIRL

Grande gioia per Laura Freddi. La showgirl, che abbiamo imparato ancor meglio a conoscere ed apprezzare nel corso della prima edizione del Grande Fratello Vip, è incinta! Un bambino da tempo desiderato dalla Freddi, che proprio al GF Vip più volte ha espresso il suo desiderio di maternità. Oggi, all'età di 45 anni, Laura è in dolce attesa! Lo svela il settimanale Chi di Alfonso Signorini nel numero in edicola da oggi; qui infatti si legge: "Laura Freddi sarà mamma all'età di 45 anni: lo rivela il settimanale Chi, che nel numero in edicola da mercoledì 16 agosto pubblica le immagini della showgirl in dolce attesa. La stessa Laura Freddi ha confermato a Chi la lieta notizia. Laura Freddi è al quarto mese di gravidanza e ha già scoperta che sarà una femminuccia. La showgirl è legata da cinque anni e mezzo a Leonardo D'Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley".

LAURA FREDDI, PRIMO FIGLIO A 45 ANNI: L'ANNUNCIO SU CHI

La showgirl è quindi al suo quarto mese di gravidanza ed è al settimo cielo, così come il compagno Leonardo. Proprio pochi mesi fa, dopo l'avventura al Grande Fratello Vip, svelando il suo forte desiderio di maternità, la Freddi ha dichiarato: “Da un anno sto cercando una gravidanza col mio compagno e ora ho deciso di rivolgermi a un famoso ginecologo: mi ha detto che alla mia età ho solo il 10 per cento di possibilità e che dovrò pensare alla fecondazione assistita. Non lo escludo, ma ancora credo nel miracolo”, ha spiegato la Freddi. E il miracolo tanto atteso è arrivato: Laura sarà presto mamma e non possiamo che farle i migliori auguri.

© Riproduzione Riservata.