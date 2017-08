Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 agosto: previsioni a LatteMiele, che giornata sarà?

Paolo Fox torna con l'oroscopo del giorno - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 16 AGOSTO 2017

I SEGNI NÈ CARNE NÈ PESCE

Alcuni segni zodiacali si sentiranno né carne né pesce per quanto raccontato dall'oroscopo di Paolo Fox. Il Toro guarda al futuro con un pizzico di diffidenza. Non si riesce ad essere sereni nonostante qualche buona intuizione e la capacità di essere sempre precisi nelle scelte da fare. Sicuramente il momento però non è dei più floridi, ma bisogna stare attenti soprattutto con i soldi. Da qui al prossimo anno costruirà diverse sicurezze la Vergine che al momento non si sente in grado di trovare la soluzione per essere tranquilla. C'è la volontà di essere sempre attenti e di provare a ritrovare un giusto equilibrio. Per far questo però serve buona volontà e anche un pizzico di ingegno. Nonostante ci sia fiducia lo stato fisico dei Pesci non è il migliore. Al momenti ci si sente un po' scarichi e anche consapevoli che a volte le decisioni prese troppo in fretta possono essere sbagliate.

LAVORO, GIOVE OPPOSTO ALL'ARIETE

L'Ariete ha Giove opposto nel segno che chiede di essere cauti per quanto riguarda l'ambito professionale soprattutto se c'è qualcosa del passato che continua a creare problemi. Chi invece si sente stabile è l'Acquario che in questo momento non ha nessun tipo di problema e riesce a controllare con attenzione le sue situazioni economiche. La Vergine può avere delle buone possibilità, tutto sta nell'interpretare bene le situazioni e nello sfruttare al meglio quello che si propone come un motivo di successo e tranquillità. Il Capricorno vedrà tornare attivo Giove nel segno da ottobre, quindi ci sarà la possibilità di rifarsi di fronte a qualche torto di troppo subito in passato. Il Sagittario invece a settembre potrebbe discutere un contratto interessante, pronto a far accumulare credibilità di fronte agli altri. Attenzione però a fare il passo più lungo della gamba, si rischia infatti di rimanere in una posizione scomoda.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Torna come di consueto l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. E' interessante andare a fare un paragone tra quanto è accaduto ieri e quello che invece accadrà oggi. Continuano a provare fatica i Pesci che si devono riprendere da una giornata totalmente scarica e dove mancano le motivazioni. Forse si può riuscire ad essere ottimisti anche perché le stelle parlano di un futuro immediato molto positivo. Al momento però non c'è la forza per reagire di fronte a tutte le avversità della vita che si vanno creando. In difficoltà si sente il Toro che vede il futuro appannato e non riesce a trovare la giusta quadra a diverse situazioni. Ora è il momento di tirare alcune somme, ma sicuramente bisogna essere tranquilli perché rispetto ai giorni passati c'è anche una condizione fisica migliore da tenere sotto controllo. Attenzione all'amore dove non si devono commettere passi sbagliati.

