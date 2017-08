ROSY ABATE, LA SERIE / News e anticipazioni: una new entry nel cast della fiction

Giulia Michelini è Rosy Abate

IL CAST DELLA FICTION

Approda su Canale 5 Rosy Abate - La serie, la fiction prodotta da Taodue e interamente dedicata alla protagonista di Squadra Antimafia. Lo spin-off andrà a colmare il vuoto lasciato dalla nona stagione di Squadra Antimafia, prematuramente cancellata l'autunno scorso. Questa volta, l'intenzione è quella di farne un progetto a lungo termine, e non è escluso che a partire dalle prossime stagioni ricompaia anche l'amatissimo Domenico Calcaterra (Marco Bocci). Tra le conferme di quest'anno, Giulia Michelini, Raniero Monaco di Lapio, Francesco Ricci, Bruno Torrisi, Mario Sgueglia, Paolo Bernardini, Chopin Yoahnn, Stella Sabbadin, Sofia Pellegrino, Augusto Zucchi e Ciro Esposito. Presente anche Paola Michelini, sorella maggiore della più famosa Giulia. Ed è proprio di lei che si è parlato nel corso dell'ultima intervista ai microfoni della Stampa. "Ho la fortuna di avere legami familiari forti", ha dichiarato Giulia. "Lavorare con mia sorella è sempre un po' strano, specie quando lei interpreta un ruolo speculare al mio...".

GIULIA MICHELINI E IL RITORNO SUL SET

Per la Michelini, Squadra Antimafia rappresenta ancora un approdo sicuro: "Sul set, allora, mi sentivo spensierata e felice. Crescevo come attrice perché essere Rosy era molto impegnativo. Quella fiction era un feuilleton, un fotoromanzo, ma contemporaneamente molto moderna. Era capace di trasformare l'inverosimile in realistico, se non in realtà". E riguardo al nuovo progetto: "Quando mi hanno proposto di tornare a vestire i panni dell'Abate ho impiegato un po' a metabolizzare la richiesta. Professionalmente pensavo di aver voltato pagina". Alla fine, però sappiamo tutti com'è andata. "In questi anni sono cambiate molte cose – riconosce l'attrice –. Lei mi ha dato la caparbietà e la tenacia che un po' mi mancavano. Ora so che devo provare fino all'ultimo, anche se penso di non farcela". Ma cos'hanno in comune, Rosy e Giulia? "Il sentimento materno, senza dubbio", risponde convinta. Giulia Michelini è mamma di un ragazzino di 13 anni, di cui va orgogliosa: "A quell'età [19 anni, ndr] non desideravo un figlio, volevo indipendenza, sentirmi libera di andare come un treno, ma questo bambino, dandomi un peso specifico, credo che mi abbia salvato la vita".

