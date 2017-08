Riki/ Torna sul palco dopo aver raggiunto gli 800mila follower (Battiti Live)

Battiti Live 2017, Riccardo Marcuzzo detto Riki

Riki, tra gli ospiti di Battiti live, ha attualmente raggiunto più di 800mila follower su instagram, dove è molto attivo. Ogni giorno infatti il cantante milanese pubblica clip, immagini e storie con le quali aggiorna i propri fan circa gli avvenimenti più salienti della sua giornata. Negli ultimi giorni imperversano diversi gossip che vedrebbero Riccardo Marcuzzo molto vicino a Sara Daniele, una delle migliori amiche di Aurora Ramazzotti, ex flirt estivo di Riki. Sara Daniele, figlia d'arte del noto Pino Daniele, e Riki sono infatti statti avvistati in atteggiamenti molto affettuosi sulle spiagge di Fortmentera. Ma è lo stesso Riki a smentire questa voce. In una foto pubblicata l'8 agosto, Riccardo ha sottolineato la grande amicizia che lega i due. Dunque nessuna storia d'amore all'orizzonte.





LA CARRIERA

Riccardo Marcuzzo nasce in provincia di Milano nel febbraio del 1992. Dopo essersi laureato in Design della comunicazione e del prodotto partecipa ad Amici di Maria De Filippi, grazie al quale raggiunge un enorme successo discografico. Nel maggio del 2017 ha pubblicato il suo primo album dal titolo Perdo le parole. Tra gli artisti che si alterneranno sul palco di Battiti Live ci sarà anche Riki, nome d'arte di Riccardo Marcuzzo, noto al pubblico più giovane per aver preso parte all'ultimo edizione di Amici di Maria De Filippi. Diventato in pochissimo tempo l'idolo indiscusso dei migliaia di teenager, Riki sta mettendo a segno un successo radiofonico dietro l'altro. Complice la risonanza mediatica offerta dal programma condotto da Maria De Filippi, singoli come Perdo le parole e Polaroid hanno rapidamente scalato le vette delle classifiche radiofoniche, diventando in poco tempo dischi d'oro.



© Riproduzione Riservata.