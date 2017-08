SANDRA MONDAINI E RAIMONDO VIANELLO / L’inossidabile coppia e i suoi sketch più divertenti (Techetechetè)

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello (lapresse)

DAGLI ESORDI IN RAI AL PASSAGGIO SU MEDIASET

Puntata di Techetecheté, in prima serata su Rai 1 mercoledì 16 agosto 2017, dedicata in parte a due vere e proprie leggende della comicità italiana. Stiamo parlando di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, una coppia che anche nella vita ha saputo restare unita fino alla loro scomparsa, quando i due ormai anziani sono morti a poca distanza l'uno dall'altra. Come se avessero voluto condividere anche nell'aldilà quel loro essere inseparabili, un modo di vivere che era stato fotografato alla perfezione in una delle sit-com più longeve della televisione italiana, 'Casa Vianello', ispirata allo spaccato di vita quotidiana dei due attori che per anni ha riempito il palinsesto delle Reti Mediaset. Nella puntata di Techetecheté, essendo il programma basato sull'archivio delle Teche Rai, saranno soprattutto gli albori della carriera dei due attori ad essere passati in rassegna. Il sodalizio con la moglie Sandra Monaini è stato per Raimondo Vianello parallelo a quello con Ugo Tognazzi, col quale ha fatto fortuna anche al cinema.

Proprio attraverso il cinema i due si sono conosciuti, con Raimondo Vianello già molto attivo all'epoca negli anni Cinquanta proprio grazie alla coppia artistica formata con Ugo Tognazzi, che li portò ad essere protagonisti di 'Un due tre', uno dei primi varietà serali della storia della televisione italiana. Con Sandra Mondaini il sodalizio, soprattutto televisivo, è venuto a formarsi invece negli anni Sessanta, con gli sketch tra i due attori capaci di fare la storia del costume in Italia, lui burbero e disincantato, lei incalzante e iperattiva. Un dualismo che in Rai è andato avanti fino alla fine degli anni Settanta, poi la coppia Vianello-Mondaini fece scalpore per essere stata una delle prime, oltre a un grande volto della televisione come Mike Bongiorno, ad accettare le lusinghe del Cavaliere Silvio Berlusconi ed andare a vivere una nuova avventure sulle reti Fininvest, che portò anche Raimondo Vianello a condurre una trasmissione sportiva, 'Pressing', essendo lui un vero patito del calcio.

STORIA DI UNA COPPIA

Ci sarà spazio per degli sketch che hanno davvero segnato la storia della televisione italiana, ed anche per delle curiosità che non tutti conoscono. Come ad esempio il fatto che il personaggio di Sbirulino venne portato alla ribalta già in Rai, prima ancora di approdare alla corte del Biscione, da Sandra Mondaini, che girò anche un film dedicato al simpatico clown idolo dei bambini, al quale partecipò anche Raimondo Vianello. La coppia negli ultimi anni della sua vita aveva adottato i ragazzi filippini dei loro domestici, facendoli studiare e permettendo loro di avere la possibilità di crescere serenamente facendo loro da secondi genitori a tutti gli effetti.

Proprio Gianmarco e Raymond, i due nipoti filippini acquisiti di Sandra e Raimondo, hanno dichiarato recentemente come la Mondaini fosse caduta in uno stato di profonda prostrazione dopo la morte di Vianello, e come loro si attendessero che lei lo seguisse al più presto, vista anche la sua salute già precaria. Una coppia inseparabile di cui si ripercorreranno i momenti televisivi più belli, nella puntata di Techetecheté in onda su Rai 1 mecoledì 16 agosto 2017 dopo il Tg1.

© Riproduzione Riservata.