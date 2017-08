SHARKNADO 2/ Ian Ziering e Tara Redi nel film su Cielo oggi (16 agosto)

Sharknado 2 su Cielo oggi

IL CAST DELLA PELLICOLA

Nella prima serata del 16 agosto, alle 21.15, Cielo trasmetterà Sharknado 2, una pellicola del genere catastrofico, diretta da Antonhy Ferrante nel 2014, seguito del primo atto girato nell'anno precedente. I protagonisti sono Ian Ziering (l’ex Steve Sanders di Beverly Hills 90210) e Tara Reid, ovvero gli stessi che avevano girato il primo film. Tara Reid era già nota in precedenza per aver girato Il grande Lebowsky (1998) e aver preso parte ad alcune commedie adolescenziali come American Pie 1 e 2, tra il 1999 e il 2001. Inoltre ha avuto modo di allargare la sua popolarità sul piccolo schermo partecipando alla fiction Scrubs: medici ai primi ferri, ove ha ricoperto la parte di Danni Sullivan.

LA TRAMA

Se nel primo atto la pioggia di squali provocata da trombe d'acqua e tornado avevano interessato Los Angeles, stavolta il teatro del secondo sharknado è New York, dove sono presenti proprio April Wexler (Tara Reid) e Finley Shepard (Ian Ziering), arrivati nella Grande Mela per promuovere un testo della ragazza. Dopo essere sopravvissuti ad un incidente occorso al proprio aereo, attaccato dagli squali mentre passava nel bel mezzo di una perturbazione atmosferica, i due ragazzi si ritrovano quindi di nuovo di fronte ad un evento imprevedibile. Oltre alla loro vita, April e Finley devono peraltro badare a quella delle rispettive famiglie, anch'esse presenti in città. Quando April si ritrova senza una mano, a causa di un morso, Finley la porta in una struttura ospedaliera per poi recarsi da una vecchia amica, Skye (Vivica A. Fox), cercando sempre di scampare ad attacchi improvvisi degli squali. Dopo averla tratta in salvo, aiutato dal tassista Ben, si dirige verso la metropolitana, proprio mentre la stessa inizia ad allagarsi. Nel suo gruppo sono presenti anche altre persone, tra cui Brian (Judah Friedlander), che però viene colpito a morte. Di fronte ai continui attacchi degli squali, Finley decide che è arrivato il momento di armarsi e chiama di nuovo Ben.

Il taxi viene però catapultato all'interno di un diluvio e Ben ucciso, proprio mentre ben due sharknado si apprestano a convergere per dare vita ad una terrificante tempesta che dovrebbe avere come epicentro l'albergo scelto da Finley e April. Quando giungono all'hotel, Finley e Skye cercano di arginare le tempeste con le bombe preparate nel frattempo, ma sono costretti ad accorgersi che non hanno effetto.

A sua volta April, appena dimessa dall'ospedale, arriva sul tetto dell'Empire State Building, luogo ove nel frattempo un terzo tornado va a fondersi coi due precedenti, aumentandone la forza distruttiva. Finley riesce però a fare esplodere un serbatoio contenente Freon proprio sulla vetta dell'albergo, grazie al collegamento attuato con il parafulmine. Nonostante il successo ottenuto, Finley e Skye sono inghiottiti dal tornado e la ragazza viene uccisa dagli squali, mentre il ragazzo cerca di salvarla con l'ausilio di una motosega. Finley riesce però ad ottenere un risultato, ovvero recuperare la mano di April, dalla quale potrà estrarre l'anello di fidanzamento e proporre alla fidanzata un nuovo matrimonio, una volta cessata la tempesta.

© Riproduzione Riservata.