SISSI LA GIOVANE IMPERATRICE / Romy Schneider riveste i panni di Sissi nel film oggi su Rai3 (16 agosto)

Sissi, la giovane imperatrice su Rai3 in prima serata

IL CAST DEL FILM

Sissi, la giovane imperatrice, che va in onda in prima serata, alle 21.15 oggi 16 agosto su Rai3, è un film storico con forti sfumature romantiche del 1956 diretto e sceneggiato da Ernst Marischka, che ha diretto tutti e tre i film dedicati alla figura di Elisabetta di Baviera, imperatrice d'Austria. Gli attori protagonisti sono: Romy Schneider, il cui volto resterà per sempre legato a quello di Sissi, Karlheinz Böhm (nel ruolo dell’imperatore Francesco Giuseppe), Gustav Knuth, Vilma Degischer e Walter Reyer. Nel ruolo della madre di Sissi, la duchessa di Baviera, recita Magda Schneider, attrice molto prolifica e madre anche nella realtà dell’attrice Romy Schneider.

IL SECONDO CAPITOLO DELLA TRILOGIA

Lontana dalla sua amata Baviera, Elisabetta, detta Sissi, fa molta fatica ad adattarsi al rigido protocollo della corte asburgica. Le poche gioie sono la presenza del marito, che la riempie di regali e attenzioni ma anche di poco tempo a causa degli impegni di lavoro e le lunghe passeggiate a cavallo. Gli scontri tra Sissi e l'arciduchessa Sofia, sua zia e anche suocera arrivano ad un punto di rottura quando Sissi porta a termine la prima gravidanza. La giovane donna partorisce una bambina ma poco dopo scopre che la suocera ha spostato le stanze della neonata nella sua ala del castello per permettere all'imperatrice di continuare a svolgere i suoi doveri pubblici. Franz appoggia la decisione della madre e Sissi, disperata, in compagnia del Maggiore Böckl e di una dama di compagnia si rifugia in Baviera, nella sua casa di famiglia. Il ritorno a casa dona a Sissi quella serenità a lungo sperata, la madre la appoggia e sostiene ma per la prima volta nella sua vita la giovane imperatrice riceve un rimprovero dal padre Massimiliano, seppur in maniera molto bonaria. I due però si ritrovano uniti e felici nelle loro passeggiate tra i boschi della Baviera e Sissi ricorda ricorda al padre anche della sua prima passeggiata di caccia con il marito. Franz, su tutte le furie, la raggiunge in Baviera ma tutta la tensione si stempera in un grosso abbraccio e in un immediato riappacificamento. Nel frattempo la situazione politica dell'impero si complica, l'imperatore dichiara finito lo stato di guerra in Ungheria e annette la regione al suo regno, nonostante il riserbo da parte della madre Sofia. I ribelli ungheresi, guidati dall'indomito conte Andrássy, riescono a ottenere un colloquio con Sissi, che apre ad uno spiraglio di pace. I problemi tra Sissi e Sofia però non accennano a finire e nonostante l'amore per Franz la giovane decide di non presenziare ad un'importante cerimonia ufficiale, per poi ripensarci all'ultimo momento. Nel finale si assiste alla spettacolare cerimonia di incoronazione di Francesco a re d'Ungheria e anche a quella di Sissi, come regina, per l'occasione la donna recita un lungo monologo nella lingua del paese.

© Riproduzione Riservata.