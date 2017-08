SQUADRA SPECIALE COBRA 11/ Anticipazioni 16 luglio: Semir sfida la mafia albanese

Squadra Speciale Cobra 11, Semir e Alex

ANTICIPAZIONI DEI TRE EPISODI DI OGGI

Vanno in onda stasera i primi tre episodi della ventesima stagione di Squadra Speciale Cobra 11, la serie televisiva di Rai 2 che segue le vicende di una coppia di ispettori della Kripo Autobahn. Nel primo (titolo: Vendetta) Semir e Alex riescono a mettere le mani sul più grande carico di droga di tutti i tempi. Durante l'arresto dello spacciatore, Semir ferma il figlio di un capo-clan albanese che stava per uccidere il suo compagno di squadra. È per questo che la mafia ha una gran sete di vendetta. Per scongiurare il pericolo in cui incorre la sua famiglia, Semir è costretto a recarsi in Albania per arrestare una volta per tutte il mandante. Così, Semir, Alex e una pattuglia dell'antidroga si avventurano dalle parti di Tirana.

Secondo episodio (Sangue sporco). La psicologa della polizia si è finalmente svegliata dal coma. Poco dopo, però, muore in circostanze misteriose. L'autostradale si occupa dell'indagine: Alex e Semir fanno il possibile per far luce sulla vicenda, perennemente ostacolati dal procuratore capo Thomas Sanders. In tutto ciò, anche Kim Kruger si caccia nei guai.

Terzo episodio (Prigionieri): Semir e Alex entrano in possesso di un dittafono, e scoprono grazie a esso che l'omicida di Isabel è proprio Thomas Sander. I poliziotti lo incastrano: Sander è in carcere, quando Alex e Semir si recano a fargli visita. Non appena arrivati sul posto, incappano in una rivolta promossa dal detenuto Marco Roman. Tra i complici della bagarre, lo stesso Sander. A quel punto, Semir e Alex non hanno scelta: se vogliono salvare gli amici detenuti Richie e Nadja, devono cooperare con lui.

LE CURIOSITÀ SULLA FICTION

La ventesima stagione di Squadra Speciale Cobra 11 è andata in onda in prima assoluta sulla tv tedesca nell'autunno del 2015. In Italia, la serie è stata trasmessa su Rai 2 dal 13 luglio al 4 agosto 2016, per poi andare in onda in replica un anno dopo. Il primo episodio ha durata doppia in quanto pilot della nuova stagione. Stessa cosa per il decimo, in cui Anna Engelgartdt fa la sua (ri)apparizione insieme a Paul Renner, il nuovo compagno di Semir. Difatti, nell'episodio Un angelo sceso dal cielo, Alex dà le dimissioni per andare a cercare in Brasile la madre creduta morta.

