STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: La regina di Palermo, Battiti Live 2017 (mercoledì, 16 agosto 2017)

Stasera su Mediaset, Battiti Live 2017

Serata con molti film ed una fiction importante quella di mercoledì sulle reti Mediaset. "La regina di Palermo" su Canale 5 dovrebbe essere il programma che incontra il maggiore gradimento da parte del pubblico, ma sono molto interessanti anche il western "Un uomo Chiamato Charro", e la commedia "I pompieri". Per chi vuole divertirsi, il programma di intrattenimento "Matricole e meteore – The Original".

Su Canale 5 la prima serata è dedicata alla fiction; alle 21.15 va infatti in onda la terza puntata di "La regina di Palermo", interpretata da Giulia Michelini nei panni della donna mafiosa, Rosy Abate. In questa puntata, dopo essere arrivata in Colombia ed avere trovato rifugio a casa di un trafficante Vincent Truebla, la donna diventa madre di Leonardino. La polizia la cerca anche in Colombia e quando la trova lei riesce a fuggire, in modo rocambolesco e pianifica il suo ritorno in Italia, con l’intenzione di far rinascere il suo clan contando sull’amicizia del Puparo, un amico di famiglia, e di Vito Portanova, un camorrista. Per cercare di catturare Rosy Abate è sempre impegnata Claudia, che ora può contare sull’aiuto di Domenico Calcaterra, il nuovo vicequestore.

La seconda serata è invece dedicata al calcio internazionale con il programma "speciale Champions League", alle 22.40, nel quale si potranno vedere i filmati di tutte le gare comprese quelle della gara del Napoli, impegnato nel turno preliminare. Su Italia 1, spazio alla musica con inizio alle 21.15. La trasmissione si intitola "Battiti Live 2017", ed è una kermesse musicale che tocca varie piazze sia della Puglia che della Basilicata, portando in scena sia artisti italiani che stranieri, con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e di Alan Palmieri.

Alle 23.25, in seconda serata, un film horror intitolato "Il messaggero", tratto da una storia realmente accaduta. Una famiglia americana, quella dei Campbell, quando si trasferisce in Connecticut si trova alle prese con il mondo del "soprannaturale" e con le sue forze oscure. La casa vittoriana che vanno ad abitare infatti, in precedenza era una "camera mortuaria" ed al suo interno erano avvenuti dei fatti al limite dell’incredibile. Inoltre il figlio dell’ex proprietario, Jonah, è un chiaroveggente e messaggero demoniaco.

Diretto da Peter Cornwell ed interpretato da Virginia Madsen, John Bluethner, Kyle Gallner, Amanda Crew, Elias Koteas, Martin Donovan, Ty Wood, Sophi Knight, Erik J. Berg e D.W. Brown Su Rete 4 dalle 21.15 un film western intitolato "Un uomo chiamato Charro", con la regia di Charles Marquis Warren ed interpretato da Ina Balin, Elvis Presley, Barbara Werle e Victor French. Il film narra la vicenda di un uomo, Jess Wade, soprannominato "Charro" che si innamora di Tracey e per questo decide di dire addio alla banda di fuorilegge di Vince Hackett, per iniziare una vita onesta.

Il capobanda però si vuole vendicare ritenendo Wade un traditore e riesce a farlo incolpare per il furto di un cannone. Charro, nonostante le prove contrarie riesce a convincere lo sceriffo Ramsey a dargli fiducia. Alle 23.25 un altro film, "Air America", film d’avventura diretto da Roger Spottiswoode, ed interpretato da Mel Gibson, Nancy Travis, Robert Downey jr., e David Marshall. La Air America del titolo è una compagnia aerea che opera sotto copertura per la Cia, durante la guerra che si combatte in Vietnam, trasportando sia armi che droga. Un pilota in cerca di lavoro, Billy Covinghton viene ingaggiato per pilotare gli aerei ma scopre l’inghippo e cerca di opporsi a tutto questo.

Su La 5, alle 21.10, un film romantico "Gioco d'amore", basato sulle vicende di un giocatore di baseball molto famoso. Con Kevin Costner, Brian Cox, Kelly Preston, Jena Malone e John C. Reilly e la regia di Sam Raimi. Su Mediaset Extra un divertente programma di intrattenimento, con inizio alle 21.15, intitolato "Matricole e Meteore - The original", nel quale grazie a filmati storici dei loro inizi, vengono testimoniati gli esordi televisivi di successo, quando erano "matricole", ma anche quelli di personaggi che dopo un veloce successo, sono scomparsi nel nulla "le meteore" Su Iris, alle 21.00, un film commedia incentrato sulla paura di invecchiare, intitolato "Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni", nel quale un uomo anziano lascia la moglie per iniziare un rapporto con una ragazza molto più giovane.

A questo punto la moglie cerca l’aiuto di uno psicologo e di una maga. In famiglia intanto è in crisi anche il matrimonio della figlia Sally. Regia di Woody Allen, con Naomi Watts, Gemma Jones, Anthony Hopkins, Eleanor Gecks, Josh Brolin, Freida Pinto, Antonio Banderas, Anna Friel, Ewn Bremner, Lucy Punch, e Christian McKay. Su Italia 2 dalle 21.10, il film commedia "I pompieri" nel quale si seguono le vicende di un gruppo di pompieri imbranati che compongono la squadra 17.

I suoi componenti sono pompieri anziani richiamati in servizio e giovani che stanno effettuando il servizio civile. Dopo varie imprese terminate male, riescono a spegnere un incendio in un ristorante. Regia di neri Parenti. Interpreti principali Lino Banfi, Paolo Villaggio, Andrea Roncato, Gigi Sammarchi e Ricky Tognazzi. Su Top Crime, alle 21.10 un episodio della serie poliziesca "Rizzoli e Isles" nella quale le due donne si trovano ad indagare sul barbaro omicidio ai danni di un giovane che operava per il sostegno dei ragazzi di strada.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5

21.15, "La regina di Palermo", fiction

22.40 "Speciale Champions League" rubrica sportiva

Italia 1

21.15, "Battiti live 2017", programma musicale

23.25 "Il messaggero", film horror

Rete 4

21.15, "Un uomo chiamato Charro", film western

23.25, "Air America", film d’azione

La 5

21.10, "Gioco d’amore", film romantico

Mediaset Extra

21.15, "Matricole e meteore – The original", programma di intrattenimento

Iris

21.00. "Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni", film commedia

Italia 2

21.10 "I pompieri", film commedia

Top Crime

21.10, un episodio di "Rizzoli & Isles", serie poliziesca.

