STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: SuperQuark, Sissi la giovane Imperatrice (mercoledì, 16 agosto 2017)

Stasera in tv sulla Rai

Diversi film in programmazione sui canali Rai nella serata di mercoledì 16 agosto, oltre al programma di divulgazione "Superquark", e varie serie televisive. Presente anche un documentario musicale su Rai 5, dal titolo "Beside Bowie: The Mick Ronson Story". Il programma che incontra il maggiore gradimento dovrebbe essere Superquark.

Su Rai Uno in prima serata, dalle 21.25, protagoniste la scienza e la natura con le loro meraviglie nella puntata di "SuperQuark", come di consueto condotto da Piero Angela; un programma nel quale si getta un occhio anche sulle vicende storiche, sulle invenzioni e si offrono al pubblico televisivo anche varie rubriche tra le quali la sessuologia e la cucina. In seconda serata, con inizio alle 23.45, una trasmissione di avventure e viaggi, intitolata "Speciale Overland 18 - Le strade dell'Islam". La troupe viaggia a bordo dei Trakker 6x6 con il classico colore arancione, alla scoperta di mete affascinanti in tutte le parti del globo per presentare le tradizioni culturali delle varie popolazioni, senza dimenticare flora e fauna delle regioni attraversate e con la visione di panorami "mozzafiato".

Su Rai 2, in prima serata c’è spazio per il serial d’avventura; con inizio alle 21.05 va infatti in onda un episodio della serie poliziesca "Squadra Speciale Cobra 11", che narra le vicende di due agenti della polizia tedesca che operano sulle autostrade, e sono alle prese in ogni episodio con vari reati che riguardano omicidi, ricatti e pirateria della strada, tutti commessi nella regione renana. A seguire una puntata della serie televisiva "Bates Motel", interpretata da Freddie Highmore, Max Thieriot, Vera Farmiga, Nicola Peltz, Kenny Johnson, Nestor Carbonell e Olivia Cooke. Su Rai Tre, alle 21.15, va in onda il secondo capitolo della saga dell’imperatrice Sissi, intitolato "Sissi la giovane Imperatrice", con la regia di Ernst Marischka, ed interpretato, Karlheinz Böhm, Romy Schneider, Gustav Knuth, Walter Reyer, Josef Meirnard e Magda Schneider.

Alla corte austriaca Sissi non sopporta le maniere autoritarie della suocera e si rifugia pertanto nella sua natia Baviera a casa del padre. L’imperatore Francesco Giuseppe la raggiunge e riesce a convincerla a tornare a corte a Vienna, dove Sissi avrà una parte importante negli accordi che l’imperatore deve prendere con il capo del gruppo ungherese che preme per l’indipendenza del suo paese dall’Austria. A seguire un film commedia diretto da Woody Allen, in onda a partire dalle 23.35, ed intitolato "Accordi e disaccordi", con interpreti Sean Penn, Brad Garrett, Samantha Morton, Tony Darrow, Anthony LaPaglia, Molly Price, Gretchen Mol, Woody Allen, Denis O'Hare e Douglas McGrath.

Su Rai 4, alle 21.05 il film drammatico dal titolo "Mud" con Matthew McConaughey, Jacon Lofland, Tye Sheridan, Sam Shepard, Michael Shannon e Reese Woitherspoon, e la regia di Jeff Nichols. Il film narra la vicenda di due ragazzi di 14 anni originari dello stato dell’Arkansas che riescono a sbarcare su un’isola che si trova nel percorso del fiume Mississippi grazie ad una barca.

I due Neckbone ed Ellis hanno raggiunto l’isola, in quanto il primo dei due, Neckbone aveva visto un motoscafo che una alluvione aveva fatto rimanere sulla cima di un albero ed i due ragazzi vorrebbero prenderlo. Una volta giunti sull’isola si accorgono che è abitata e tornano indietro, ma facendolo si trovano faccia a faccia con un fuggitivo, Mud, anche lui originario della loro zona. Su Rai 5, alle 21.15, il documentario di genere musicale "Beside Bowie: The Mick Ronson Story" che racconta la storia di un chitarrista, Mick Ronson, che sarà per molti anni l’accompagnatore del grande David Bowie, dall’epoca degli Spiders From Mars fino ad arrivare a "Aladdin Sane".

Nel documentario la voce narrante è quella di David Bowie, che fa emergere con precisione i contorni di un profondo sodalizio tra i due sia dal punto di vista artistico che da quello intellettuale. In questo sodalizio Ronson ricopre la parte del principale "motore musicale", ed è anche il contraltare pubblico di "Ziggy" Su Rai Movie, dalle 21,10 il film d’azione intitolato "Octopussy - Operazione Piovra", che appartiene alla serie dell’agente 007. In questo film James Bond riesce a scoprire che un principe indiano, con la complicità di un generale russo, e di una donna proprietaria di un circo, trafficano in gioielli falsi provenienti proprio dall’Unione Sovietica.

Il circo della donna, misteriosa ed affascinante, serve proprio da copertura per questi traffici e Bond deve cercare di contrastarli, scoprendo anche che oltre a questo traffico l’organizzazione vuole far scoppiare, durante uno spettacolo circense, una bomba nucleare in Germania. Gli interpreti, oltre a Roger Moore, sono Kabir Bedi, Louis Jourdan e Maud Adams, con la regia di John Glen. Su Rai Premium, alle 21.20, un episodio di "Velvet", la soap opera ambientata in un magazzino d’alta moda di Madrid. Si tratta della settima puntata della quarta stagione.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno

21.25, "Superquark", programma scientifico

23.45 "Speciale Overland 18 - Le strade dell'Islam", programma di avventura

Rai Due

21.05, "Squadra speciale Cobra 11" serie televisiva

23.35 "Bates Motel", telefilm

Rai Tre

21.15, "Sissi la giovane imperatrice" film sentimentale

23.35 "Accordi e disaccordi", film commedia"

Rai 4

21.05 "Mud", film drammatico

Rai 5

21.15, "Beside Bowie: The Mick Ronson Story", documentario musicale

Rai Movie

21.10, "Octopussy, operazione piovra", film d’azione

Rai Premium

21.20, "Velvet", soap opera.

© Riproduzione Riservata.