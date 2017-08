Superquark, Piero Angela / Anticipazioni 16 agosto: da Yellowstone alla lotta al tumore

SuperQuark, Piero Angela

DA YELLOWSTONE ALLA LOTTA AL CANCRO

Questa sera alle 21.25 su Rai1 va in onda una nuova puntata di SuperQuark condotta da Piero Angela. Molti gli argomenti che verranno trattati in questa nuova puntata. Si parte con il Parco Nazionale di Yellowstone: Rocky Mountain Wilderness, oltre ad essere un paradiso della fauna selvatico, è anche un pericoloso punto caldo dal punto di vista geologico, poiché è in cima a un enorme vulcano. Un luogo magico teatro di avvincenti scontri tra animali. La puntata del magazine scientifico mostrerà invece l’inverno nel Wild Yellowstone, con i lupi a caccia di cervi sulla neve, i castori che costruiscono una diga prima dell’arrivo del grande freddo oltre al grande Grizzly che mangia una carcassa di bisonte. Per la medicina un servizio di Paolo Magliocco e di Andrea Pasquini, sul tumore sconfitto dal corpo. Infatti il nostro organismo sa come difendersi dalle cellule impazzite che provocano i tumori. Ma poi, purtroppo, accade qualcosa che gli impedisce di sconfiggere la malattia. Ora gli scienziati stanno capendo che cosa accade e stanno cercando di mettere in moto i meccanismi di difesa che possono battere il cancro sul campo.

VIOLINI, CUCINA E MOLTO ALTRO A SUPERQUARK

Inoltre vedremo la scienza dei violini, il bilinguismo e la disonestà si impara. In 100 anni d'Italia potremmo capire come ha cambiato volto la nostra nazione. Può essere divertente studiare la scienza e le materie scientifiche. In studio con Piero Angela il professor Piergiorgio Strata per parlare del cervello. Le rubriche saranno: “Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero che parla della nascita degli stemmi. “Scienza in cucina” della dottoressa Elisabetta Bernardi, per parlare dei gusti degli italiani, e… perché ci sono persone che non ingrassano? “Questione di ormoni” con il professor Emmanuele Jannini si parla dei matrimoni bianchi. “Psicologia delle bufale” con Massimo Polidoro del Cicap, come difendersi dalle truffe su internet.

