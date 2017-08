Thomas/ Il Justin Bieber italiano torna sul palcoscenico (Battiti Live)

Battiti Live 2017, Thomas Bocchimpani

Thomas Bocchimpani sarà fra gli ospiti del nuovo appuntamento di Battiti Live, lo show musicale in onda nel prime time di Italia 1 di oggi, mercoledì 16 agosto 2017. Abbiamo visto il giovane artista sul palco anche nel secondo appuntamento del programma e lo rivedremo questa volta al fianco di altre giovani promesse italiane, come Federica, Riki, Gaia e Filippo Vals, oltre che ai big come Nesli, Alessio Bernabei ed Ermal Meta. Thomas ha inoltre attirato il pubblico italiano grazie alla sua presenza all'Odissea 2000, l'Acquapark di Rossano in cui si è esibito ad inizio agosto, al fianco di Shade. Thomas Bocchimpani ha conquistato subito il soprannome di Justin Bieber italiano, non solo per la sua forte somiglianza con l'artista inglese, ma anche per la sua capacità di radunare le folle. E' stato inoltre uno dei cavalli di punta dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, mentre ora si prepara a spopolare grazie al suo album Oggi più che mai, una raccolta di canzoni che annovera al suo interno anche Normalità. Il brano è stato realizzato in collaborazione con il frontman dei The Kolors, Stash.

LA CARRIERA

Thomas Bocchimpani non passa di certo inosservato e nel mondo della musica figura già come una delle future promesse italiane. Forte nella sua verve artistica, lo abbiamo visto di recente anche sul palco dei Wind Music Awards al fianco di Francesco Gabbani e Fiorella Mannoia. Anche questo particolare dimostra il successo ottenuto da Thomas in seguito alla sua presenza in Amici di Maria De Filippi, dato che è riuscito ad aggiudicarsi un posto al fianco di una delle più grandi cantautrici italiane come la Mennoia ed uno dei cantanti più in vista del momento, Gabbani, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo. Thomas Bocchimpani vive il suo sogno musicale fin dalla più tenera età: si appassiona al mondo della musica e del ballo quando ha appena 8 anni. In seguito alla sua esperienza televisiva, ha ottenuto il disco d'oro grazie alla sua oggi più che mai ed è il più giovane cantante ad essere riuscito a raggiungere un traguardo simile nel minor tempo possibile. Non crede tuttavia di aver raggiunto il suo sogno più grande, come affermato in una recente intervista a Metro news, dato che si ritiene molto ambizioso. Ha tuttavia le idee molto chiare, nonostante la sua mente sia sempre al lavoro per nuovi progetti. Sarà inoltre presente a Roma e Milano in Live il prossimo 11 novembre.

