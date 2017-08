UN UOMO CHIAMATO CHARRO / Rete4 omaggia Elvis Presley a 40anni dalla morte col film oggi (16 agosto)

Un uomo chiamato Charro con Elvis Presley

IL CAST DEL FILM

Un uomo chiamato Charro (in lingua originale semplicemente Charro!) è una pellicola western diretta da Charler Marquis Warren nel 1969 ed interpretato dal noto cantante americano Elvis Presley. Nel cast sono inoltre presenti anche Ina Balin, Victor French e Solomon Sturges. La carriera attoriale di Elvis Presley annovera moltissimi film come A tutto gas, Change of habit e Avventura in Oriente. Un uomo chiamato Charro verrà trasmesso mercoledi 16 agosto 2017 su Rete 4 alle 21.15, in occasione dell'anniversario dei 40 anni dalla morte di Elvis Presley. Elvis Presley è uno dei cantanti del genere rock e rockabilly più famosi della storia della musica internazionale. Non tutti però conoscono la sua straordinaria carriera di attore. Elvis, infatti, ha perso pare ad una lunga serie di pellicole di grande successo che contribuirono a consacrarlo consacrarono come attore vero e proprio hollywoodiano. Gran parte dei suoi ruoli di maggior successo consistono in personaggi brillanti e gioiosi, conditi con magistrali interpretazioni canore.

LA TRAMA

Jess Wade (interpretato da Elvis Presley), ex criminale pentito, tenta di convincere i suoi vecchi compagni di furti a restituire al governo del Messico un cannone completamente rivestito in oro ed utilizzato nel corso della guerra civile dall’imperatore Massimiliano I, nel tentativo fallito, di combattere contro il leader del popolo Benito Juarez.. Il gruppo, guidato dal sanguinario Vince Hackett (Victor French) rifiuta la proposta e ferisce Jess per l'affronto. Quest'ultimo, poco tempo dopo, diventa sceriffo della contea ed arresta uno dei membri della sua vecchia banda. I fuorilegge però non ci stanno e decidono di attaccare il villaggio presso cui Jess è diventato sceriffo. Ma con grande astuzia e destrezza Jess riuscirà ad annientare l'attacco sferrato dai malviventi, riuscendo a far trionfare la giustizia.

