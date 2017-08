Uomini e Donne/ Anticipazioni, Giulia e Damante: viaggio d'amore prima dell'addio? (Trono Classico)

Giulia De Lellis e Andrea Damante, uomini e donne

C'è chi, di tanto in tanto, annuncia la crisi e chi li vorrebbe già separati da un pò, ma l'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante continua a gonfie vele. Per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si parla però di imminente ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, e stavolta non per salutare il suo fidanzato, ma come concorrente! Giulia e Andrea potrebbero quindi doversi nuovamente separare (e per un lungo periodo) anche quest'anno e forse è proprio per questo motivo che la coppia ha deciso di godersi una lunga vacanza, che li ha visti in Grecia, in Sardegna e in altri bellissimo posti. Ma per la coppia tra le più amate di Uomini e Donne si parla anche di nozze imminenti, tanto che c'è chi parla di "luna di miele" prima del matrimonio.

ANDREA E GIULIA, LE NOZZE DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP?

Sul settimanale Nuovo Tv, nel numero 33, si legge: "A dispetto dei pettegoli, la coppia immagina di compiere il grande passo, ma non nel 2019 com'era stato annunciato in un primo momento. Meglio non bruciare le tappe". D'altronde, in una recente intervista, Damante in merito ha dichiarato: "Giulia è la donna che ho sempre sognato. È una ragazza molto dolce e io sono un tipo che si prende volentieri le coccole. Il matrimonio? Non è un passo da prendere alla leggera". Insomma l'amore c'è, così come il tempo per compiere il grande passo; d'altronde Giulia e Andrea ora si troveranno a dover superare un altro scoglio che è la separazione per il Grande Fratello Vip. E se Giulia poteva, lo scorso anno, controllare passo dopo passo il suo fidanzato, ora che è lei quella chiusa in Casa che possa avere qualche crisi di gelosia? Chi vivrà vedrà...

