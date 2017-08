Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: Tina lascia il programma? L'intervento di Maria De Filippi (Trono Over)

Tina Cipollari e Chicco Nalli

Ci sarà Tina Cipollari nella nuova stagione di Uomini e Donne? I fan del programma se lo chiedono, soprattutto di fronte alle dichiarazioni fatte dalla nota opinionista negli ultimi tempo. Con l'arrivo della pausa estiva, Tina si disse infatti stanca e contenta di lasciare il programma per un pò e se a questo ci aggiungiamo le voci di crisi col marito Chicco Nalli e le continua litigate in studio con Gemma Galgani, è chiaro che le possibilità di un suo addio si fanno reali. Un periodo insomma abbastanza complicato per la Cipollari, che avrebbe addirittura deciso di andare in vacanza senza il marito per prendersi una pausa "di riflessione". Ma si tratta di indiscrezioni o è davvero questo che sta accadendo alla famiglia dell'opinionista? Stando a quanto svela il settimanale Nuovo Tv, le cose starebbero prendendo un'altra piega.

MARIA DE FILIPPI CI METTE LO ZAMPINO...

"Secondo i bene informati la padrona di casa dello show pomeridiano di Canale 5 ci avrebbe già messo lo zampino - si legge sul noto settimanale diretto da Riccardo Signoretti - Del resto la presentatrice sa bene come mettere in riga la vamp. E pare che stavolta Maria abbia fatto il "miracolo". La Cipollari sembra essere tornata sui suoi passi". Insomma, stando alle indiscrezioni, Tina e Chicco sarebbero vicini alla riconciliazione definitiva; d'altronde, di recente, il noto hairstylist ha smentito le voci che li volevano separati, parlando di semplice gossip estivo. Che l'abbia detto per non alimentare una situazione già complicata? C'è di fatto che grazie all'intervento di Maria De Filippi, la bionda vamp anche quest'anno tornerà a sedere sulla sua poltrona a Uomini e Donne, pronta a nuovi scontri con Gemma Galgani!

